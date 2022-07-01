نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات بمناسبة عيد الأضحي في المقال التالي
اسواق العثيم اصبحت من أشهر الأسواق في المملكة، والتي تعتبر هي الملجأ الأول والأخير لكل المستهلكين في المملكة، حيث أنه نجد في الأسواق مجموعة من العروض والخصومات والتخفيضات، وهذا يرجع إلى أنها حريصة إلى حد كبير على راحة كل المستهلكين في البلاد، كما أن أسواق بنده استطاعت في الفترة الأخيرة توفير كل الاحتياجات لكل المواطنين.
أقوى عروض العثيم لشهر يوليو خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات ولفترة محدودة
عروض العثيم الاثنين خصومات تصل ل 60%
تعتبر أسواق العثيم من الأسواق التي تشغل المركز الثاني في الأسواق في المملكة، وهذا يرجع إلى أنه تم تصنيفها في مجلة غةربس الأمريكية وكان ذلك في عام 2016 إنها تعتبر من أشهر 200 شركة عالمية، وربما هذا التصنيف يزيد من ثقة المواطنين في أسواق العثيم ويجعلهم يقبلون على الشراء منها، ولهذا يمكنك الاستفادة من كل العروض والتخفيضات والخصومات.
تخفيضات العثيم اليوم
ومن ضمن التخفيضات الموجودة في أسواق العثيم هي التخفيضات التالية:
- التنزيلات على سعر الكيلو الواحد من الموز يكون بحوالي 3.50 ريال سعودي.
كما أن العروض على الكيلو من الطماطم وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك من الخصومات الموجودة في أسواق العثيم على اللحم بغير عظم يكون سعره حوالي 39.95 وهذا يكون بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- كما أن سعر البرطمان من الشكولاتة والحجم يصل إلى حوالي 400 جرام وذلك بسعر 12.95، وهذا السعر يكون بدلا من 22.50 ريال سعودي.
- كما أن يوجد عروض وتخفيضات على الاجهزة الكهربائية ويوجد عرض على خلاط مولينيكس والذي يكون بحجم 1.5 لتر والسعر يكون بحوالي 115 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- والعروض على صلصلة الطماطم من نوع كي دي وذلك بسعر 5.95.
- كما أنه توجد عروض على المنتجات الغذائية مثل الترمس من نوع ديفا وذلك بسعر 55 بدلًا من 95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات بمناسبة عيد الأضحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.