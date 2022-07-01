انت الان تتابع خبر قبل ترويقة العيد اسمعي النصيحتين دول.. هتجزي كل حاجة في أسرع وقت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترويقة العيد من الأشياء التي تشغل تفكير الكثير من السيدات خلال هذه الأيام، خاصة وأنه لم يتبقى على العيد سوا القليل من الأيام، ودائمًا ما يتسبب ذلك في زيادة الضغوطات على عاتق الكثير من السيدات والفتيات، ولكننا اليوم سوف نقوم بتسهيل عليهم الأمر.

نصائح هامة قبل ترويقة العيد

تنظيف السجاد

السجاد من أهم الأشياء التي تهتم بها ربة المنزل في ترويقة العيد، من أجل تنظيفة مع الحفاظ عليه، ولهذا يجب أن تقومي باختيار له الأدوات المخصصة له، والبعد تمامًا عن استخدام تلك المساحيق المجهولة المصدر، التي تسبب له الضرر، التي تفقده رونقه وألوانه، فمن الممكن أن تقومي بإرساله للأماكن المخصصة لتنظيفة، من أجل الحفاظ عليه وتوفير الجهد والوقت.

الانتهاء من الغسيل المتسخ

الانتهاء من غسيل الملابس والمفروشات المتسخة، من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها ربة المنزل خلال ترويقة العيد، فمن خلالها سوف تحافظين على الحمام نظيف.

تعقيم المنزل بالمنظفات

تعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة التي يجب أن تتبع أثناء تنظيف المنزل، فهي التي تترك منزلك منتعش برائحة نظيفة، ولهذا يجب أن تقومي بغسل المفروشات والستائر.

المطبخ

من الأفضل أن يكون تنظيف المطبخ هو بداية اهتماماتك، حتى تشعرين بالانتهاء من تنظيف جزء كبير وهام بالمنزل، فمن الضروري أن تتخلصي من أي شيء غير هام داخل المنزل، كما يجب أن تقومي بتنظيف الثلاجة قبل وضع بها لحوم العيد.