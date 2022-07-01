انت الان تتابع خبر طريقة عمل جيلي البطيخ.. منعش في الصيف انتهزي الفرصة واعمليه في العيد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جميع ربات المنازل يبحثون حالياً عن طريقة عمل جيلي البطيخ خاصة بسبب كثرة انتشاره في الأسواق، وذلك لأنه يجعل من يتناوله يشعر بالإنتعاش الكثير لأنه يكون بارد، ويحب تناوله الكبار والصغار لأنه يكون بطعم رائع ولذيذ.
مكونات جيلي البطيخ لتحضيره بالمنزل
- واحد ثمرة بطيخ.
- ثلاث باكيت جيلي فراولة أو بطيخ.
- 4500 مل ماء مغلي.
طريقة عمل جيلي البطيخ للشيف منال العالم
- قومي بتقسين البطيخة إلى نصفي وافرغي كل ما يوجد بجد بداخله.
- وضعي البطيخ الذي تم تفريغه داخل مصفاة، واضغطي عليه جيداً حتى ينزل الماء التي توجد فيه.
- وذوبي الجيلي داخل الماء المغلي جيداً، وضيفي له عصير البطيخ واخلطيهم بشكل جيد معاً.
- وصبي الخليط داخل البطيخة بعد تفريغها.
- وضعيه في الثلاجة لمدة ليلية كاملة حتى يتماسك بشكل جيد تماماً.
- وأخيراً قطعي البطيخ إلى شرائح، ثم قطعيه على هيئة مثلث وتكون باردة.