انت الان تتابع خبر طريقة عمل جيلي البطيخ.. منعش في الصيف انتهزي الفرصة واعمليه في العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع ربات المنازل يبحثون حالياً عن طريقة عمل جيلي البطيخ خاصة بسبب كثرة انتشاره في الأسواق، وذلك لأنه يجعل من يتناوله يشعر بالإنتعاش الكثير لأنه يكون بارد، ويحب تناوله الكبار والصغار لأنه يكون بطعم رائع ولذيذ.

مكونات جيلي البطيخ لتحضيره بالمنزل

واحد ثمرة بطيخ.

ثلاث باكيت جيلي فراولة أو بطيخ.

4500 مل ماء مغلي.

طريقة عمل جيلي البطيخ للشيف منال العالم