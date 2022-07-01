انت الان تتابع خبر طريقة عمل اللحمة الباردة.. هطلعيها أحلى من المطاعم في عيد الأضحى والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل اللحمة الباردة من أكثر الأشياء التي تبحث عنها جميع ربات المنازل حالياً، وذلك لأن طعمها لذيذ وشهي ولتقديم أشهي الأكلات في عيد الاضحى المبارك، وهي من أكثر الوصفات الخفيفة والسريعة.
مقادير ومكونات اللحمة الباردة
- عرق اللحمة الفلتو.
- واحد ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود المطحون.
- أربع فصوص ثوم مفروم.
- اثنان بصلة كبيرة مفرومة.
- واحد ملعقة صغيرة بهارات.
- واحد كوب ماء دافئ.
- 1/2 كيلو بصل مقطع جوانح.
- ½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- 1 مكعب مرقة لحمة.
طريقة عمل اللحمة الباردة
- قومي بالبد بعمل ثقوب في اللحم الفلتو، ثم ابدئي في لفه بشكل جيد باستعمال خيط رفيع.
- واحرصى على وضع عرق اللحمة الفلتو في التتبلية التي يوجد فيها ثوم وبصل مفروم وملح وفلفل اسود وبهارات وجوز الطيب.
- وتأكدي من إدخال التتبلية بأكملها في الثقوب التي قومتي بصنعها في عرق الفلتو.
- وضعي العرق داخل كيس نايلون لمدة ما بين 2 لـ 3 ساعات، ومن الافضل تركها إلى لية كاملة حتى يكون طعمها شهي كثيراً.
- وعليكي أن تلفي عرق اللحمة الباردة عن طريق استعمال ورق الفويل، واحرصي على دهنها من الداخل بزيت الزيتون، وبعدها لفيها جيداً بشكل محكم حتى لا تخرج منها السوائل.
- وادخلي كل المكونات إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة، واحرص على المحافظة على السوائل التي توجد فيها، وقطعيها لشرائح وضعيها على طبق التقديم.