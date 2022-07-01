انت الان تتابع خبر طريقة عمل اللحمة الباردة.. هطلعيها أحلى من المطاعم في عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل اللحمة الباردة من أكثر الأشياء التي تبحث عنها جميع ربات المنازل حالياً، وذلك لأن طعمها لذيذ وشهي ولتقديم أشهي الأكلات في عيد الاضحى المبارك، وهي من أكثر الوصفات الخفيفة والسريعة.

مقادير ومكونات اللحمة الباردة

عرق اللحمة الفلتو.

واحد ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود المطحون.

أربع فصوص ثوم مفروم.

اثنان بصلة كبيرة مفرومة.

واحد ملعقة صغيرة بهارات.

واحد كوب ماء دافئ.

1/2 كيلو بصل مقطع جوانح.

½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

1 مكعب مرقة لحمة.

طريقة عمل اللحمة الباردة