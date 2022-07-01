فرص عمل للمهنسدين والمحاسبين بمرتبات عال العال- التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- محاسب

اسم الشركة Jahlan Public Accountant & Consultants

مقر العمل المهندسين – الجيزة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة حديث التخرج

سنين الخبرة سنة خبرة على الأكثر

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 21 – 24 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )

مايكروسوفت أوفيس جيد