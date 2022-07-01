انت الان تتابع خبر فرص عمل للمهنسدين والمحاسبين بمرتبات عال العال- التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
1- محاسب
مقر العمل المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
سنين الخبرة سنة خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 21 – 24 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد
2- مهندس أجهزة طبية biomedical
اسم الشركة لاب دايمنشن جروب
مقر العمل القاهرة الجديدة – المعادى – المقطم – النزهة الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 5
مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة سنة-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 21 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )
مايكروسوفت أوفيس جيد
تسويق وبيع أجهزة الشركة
تقديم الدعم الفني للعملاء
تقييم احتاجات العملاء وتقديم المنتجات المناسبة لهم
بناء علاقات ايجابية مع العملاء
مراقبة وتحليل البيانات وظروف السوق لتحديد الميزة التنافسية
حضور اجتماعات الشركة الدورية
ابقاء قسم الادارة علي اطلاع بكافة تحركات المندوب من خلال اعداد التقارير وارفاقها (المكالمات اليومية – زيارت يومية – خطط العمل الاسبوعية والشهرية….)