انت الان تتابع خبر قبل دخول العيد.. بنعرفك طريقة عمل كباب تركي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب عيد الأضحى المبارك من الحلول علينا، ومع دخول العيد يكثر عمل الوجبات التي تعتمد على اللحوم، ومنها وجبة كباب تركي والتي سنقدم لكم طريقة عملها في هذا المقال.

مقادير وجبة كباب تركي

1 كيلو لحم مفروم ( 1 كيلو لحم + 4/1 كيلو دهن ضأن). بيض.

1 كوب بقدونس مفروم.

1 ملعقة صغيرة شطة.

ملح وفلفل.

خطوات تحضير وجبة كباب تركي

1- نخلط اللحم مع البيض والبقدونس ثم يتبل الخليط بالملح والشطة في وعاء عميق.

2- نضع اللحم بأسياخ الشواء مع مراعاة إستخدام أسياخ عريضة، اللحم نوزعه بإنتظام على السيخ حتى لا يسقط اللحم فور وضعه على الشواية.

3- نرص الأسياخ على سطح شواء ساخن لمدة 4-5 دقائق ثم نقلبها على الجهة الأخرى ، وتُترك حتى تمام النضج.

4- نضع الكباب فوق الخبز في طبق التقديم، ويقدم مع البرغل الناضج والطماطم والفلفل المشوي أو مع الأرز وسلطة شرائح البصل الأحمر مع السماق.