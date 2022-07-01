خلطة سحرية تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك على الفراغات والنتيجة 100%

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تنظيف السيراميك لا يكون من الأمور السهلة حيث أن الأمر يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الخطوات وخبرة في الأمر حتى يتم تسهيل الأمر على ربات البيوت، لذلك سوف نوضح لكم أبرز الخطوات الخاصة بتنظيف السيراميك والحصول على نتيجة فعالة، وجيدة، حيث أنه سوف يخلصك من كل البقع المتراكمة على السيراميك والتخلص من
الجير بشكل نهائي.
أفضل طريقة لتنظيف السيراميك
ومن ضمن أفضل الطرق المستخدمة في تنظيف السيراميك والتخلص من كل مشاكل البقع الموجودة بها هي الطرق التالية :
- أن يتم استخدام بيكربونات الصوديوم في حل هذه المشكلة حيث أنه يتم استخدامه أيضا في التخلص من البقع الموجودة في المنزل وفي الأثاث إلى حد كبير.
- وخطوات التحضير لهذه الوصفات تكون كالتالي:
- في البداية يتم تحضير ملعقتين من البيكربونات كما أنه يتم تحضير ثلاث معالق من الخل..
- لا بد أن تقوم باستخدام المسحوق من أجل تنظيف الارضيات والمفروشات.
- ونضيف على المكونات كمية الماء التي نحتاج إليها.
- نحتاج أن تترك هذا الخليط فترة من الوقت حتى يعطي التأثير والفعالية التي يحتاج إليها..
طريقة أخرى لتنظيف السيراميك بطريقة سهلة
حيث أنه بكل سهولة من الممكن أن يتم استخدام الخل مع الليمون في هذه الوصفة وذلك لأنها بهذه الطريقة تكون فعالة فوق ما تتصور، وخطوات عمل هذه الوصفة تكون كالتالي:
- نضع كمية من الملح مع الليمون.
- والخطوة التالية هو أن يتم استخدام كمية من الخل.
- كما أنه يجب أن نضيف اي نوع من المعطر على هذا الخليط بالإضافة إلى مسحوق تنظيف الأرضيات..
- في هذه الخلطة يتم استخدام فوطة ناسفة في تنظيف الارضيات لكل سهولة كما أنه يعمل على التخلص من الجير الموجود في تنظيف السيراميك.
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