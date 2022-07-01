نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلميع الخشب والموبيليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بمكون ميخطرش على بال عفريت في المقال التالي
الاهتمام بنظافة المنزل يكون من أهم الأمور التي يجب أن تركز عليها كل النساء وخاصة المنازل والخشب والأثاث في المنزل الذي يحتاج إلى التنظيف من فترة لأخرى، ولذلك توجد طريقة من أجل تلميع الخشب والتخلص من كل الأتربة والغبار الموجود به.
افضل الوصفات لتلميع وتنظيف الموبايل والخشب
توجد مجموعة من الوصفات المنزلية التي سوف تساعد في التخلص من الاتربة والغبار الموجود على الأثاث في المنزل والتنظيف بشكل كامل، حيث أن من هذه الوصفات هي:
- وصفة الليمون مع الكلور و نحتاج الى المكونات التالية.
- حوالي نصف كوب من الكلور.
- ربع كوب من مسحوق التنظيف.
- كوب من عصير الليمون..
- لتر كبير من الماء او على حسب الكمية التي ترغب بها..
طريقة التحضير والاستخدام
- ولعمل هذه الوصفة يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض المتوفرة لدينا، كما أنه
لابد ان نجهز قطعة من القماش الجافة من أجل أن يتم تنظيف الموبيليا والاثاث من كل الأتربة والغبار المتراكمة عليها منذ فترة كبيرة حتى تكون سهلة في التلميع.
- بعد ذلك نحضر زجاجة تحتوي على رشاش ونضع بها هذا الخليط ونستخدم قطعة من القماش مع الرش على كل قطع الأثاث الموجودة في المنزل.
وصفة الخل الأبيض مع الصابون السائل
كما انه بالنسبة للمكونات الخاصة بالخل الابيض فانها تحتاج الى الخطوات التالية نصف كوب من الخل الأبيض كوب من الصابون وكوب من الملح كد كبير من الماء..
طريقة التحضير والاستخدام
- في البداية لا بد من خلط المكونات مع بعضها البعض.
- نضع في زجاجة كبيرة بحاجة.
- نقوم برش الموبيليا بهذا المسحوق مع استخدام قطعة من القطن، حتى نتخلص من كل الأتربة.
- وبهذه الطريقة سوف يتم التخلص من كل الأتربة الموجودة والغبار.
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