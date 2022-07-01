شوف عروض العثيم عيد الأضحى تصل إلى 75% على السلع الغذائية في جميع فروع المملكة

عروض العثيم الذي يعتبر أحد الأسواق المتكاملة التي استطاعت إثبات خطاها ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل في عدد من البلدان العربية الأخرى أيضاً، ولدى أسواق العثيم عروض مميزة على عدد من السلع والمنتجات الأساسية التي لا يخلو منها كل منزل، والتي سوف نتعرف على أهمها في السطور القادمة.

عروض العثيم السعودية

تقدم شركة داري الغذائية عدد من المنتجات التي تطرحها لكم أسواق العثيم بالأسعار التالية:

فراولة داري مجمد: 1 كجم بسعر 8.95 ر.س بدلاً من 12.25 ر.س.

شبيهة جبن داري موزاريلا بلوك: 2.3 كجم بسعر 69.95 ر.س بدلاً من 76.95 ر.س.

شبيهة جبن داري بيضاء: 500 جم بسعر 8.95 ر.س بدلاً من 10.50 ر.س.

خضار داري مشكل: 900 جم بسعر 9.95 ر.س بدلاً من 13.75 ر.س.

ملوخية مونتانا مجمدة: 400 جم بسعر 3.50 ر.س بدلاً من 5 ر.س.

لبنة داري تركية: 700 جم بسعر 14.25 ر.س بدلاً من 19.95 ر.س.

تخفيضات العثيم اليوم

أفضل المواد الغذائية التي توضع على الأغذية حرصت أسواق العثيم على توفيرها لكم، ومنها:

مايونيز نور: ضغاط 2 عبوة × 500 مل بسعر 13.95 ر.س بدلاً من 16.95 ر.س.

كاتشب طماطم تيفاني: 3× 500 جم توفير 20%، بسعر 15.95 ر.س بدلاً من 18.95 ر.س.

كاتشب طماطم هاينز: 1.35 كجم بسعر 21.95 ر.س بدلاً من 37.95 ر.س.

كاتشب طماطم رنا: 3 كجم بسعر 10.95 ر.س بدلاً من 18.50 ر.س.

خل رنا صناعي: 1 جالون بسعر 9.95 ر.س بدلاً من 15.95 ر.س.

تنزيلات العثيم الأخيرة