شوف عروض العثيم لعيد الأضحى تصل إلى 70% في جميع الفروع تسوق الآن

عروض العثيم اليوم التي يمكنك الحصول عليها عن طريق أي فرع من فروع العثيم متاح بها هذه العروض، والتي تعتبر واحدة من أهم العروض التي قد تود الحصول عليها خاصةً مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، ولدى أسواق العثيم أوفر المنتجات التي يمكنك شراؤها، وسوف نستعرض عدداً من أهم هذه العروض في السطور القادمة.

عروض العثيم عيد الأضحى تصل إلى 75% على السلع الغذائية في جميع فروع المملكة

عروض العثيم السعودية

تتوافر لدى أسواق العثيم عدة أنواع من أجود زيوت الزيتون، ومنها:

زيت زيتون اليسا بكر ممتاز: 2 لتر بسعر 57.95 ر.س بدلاً من 74.95 ر.س.

زيت زيتون اليسا بكر زجاج: 500 مل بسعر 14.95 ر.س بدلاً من 20.75 ر.س.

زيت زيتون عافية بكر ممتاز: 500 مل بسعر 14.95 ر.س بدلاً من 21.95 ر.س.

زيت زيتون عافية اكسترا: 2 لتر بسعر 48.95 ر.س بدلاً من 76.95 ر.س.

زيت زيتون ساسو عضوي: 500 كل بسعر 19.95 ر.س بدلاً من 27.95 ر.س.

زيت زيتون بكر سوري السوسن: 500 مل بسعر 12.95 ر.س بدلاً من 21.95 ر.س.

تخفيضات العثيم اليوم

لا يخلو أي منزل في الدول العربية من منتجات الأرز، وتوفر أسواق العثيم عدداً مميزا من منتجات الأرز، ومنها:

أرز تاج محل بسمتي بنجابي: 5 كجم بسعر 36.95 ر.س بدلاً من 45.95 ر.س.

أرز تيجان مزة هندي بسمتي: 10 كجم بسعر 57.95 ر.س بدلاً من 72.95 ر.س.

أرز الطائي مزة بسمتي: 10 كجم بسعر 49.95 ر.س بدلاً من 83 ر.س.

أرز ملك الأرز بسمتي هندي مزة: 10 كجم بسعر 66.95 ر.س بدلاً من 77.75 ر.س.

أرز أبو كاس عنبر كلاسيك: 5 كجم بسعر 49.95 ر.س بدلاً من 63.50 ر.س.

تنزيلات العثيم الأخيرة