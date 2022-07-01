لم تسمعي به من قبل.. مكون سري في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق وإذابته كـالزبدة... إلـيـكِ الطريقة !!

وفي هذه السطور سوف نقوم بتوضيح لكم خطوات بسيطة تمكننا من الحصول على اللحم مطهي سريعا كالبرق وبكل سهولة، ودون أي مشكلة تتعلق بسوء الطهي للحم وهذا ما ينتج عنه مشكلات بالهضم عقب التناول للحم.

وإليك أبشط طريقة من الممكن الاعتماد عليها وذلك لاجل التخلص من طول فترة بقاء اللحم للتسوية على النار، ومن خلال الآتي سوف نوضح أهم مكون من الممكن أن يسرع من خطوة طهي اللحم سريعا.

تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق إن التسوية للحم من الممكن إتمامها بأقل وقت ممكن، وتعتبر تلك الطريقة الآتية من أسهل وأفضل طرق التسوية للحوم من شتى الأنواع سواء اللحم الأحمر، أو اللحوم البيضاء من الطيور والدواجن، ومن خلال استعمال مكون السكر من السهل التسوية للحم، ومن الممكن إضافة السكر مع اللحم بمقدار ملعقة تكون صغيرة لتسوية أفضل لشرائح اللحم حيث أن السكر يعد قادر على الإضعاف لنسيج اللحم تماما وبالتالي ليستجيب لقوة النار والبخار للطهي السريع وفي أقل وقت.

خطوات لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق من أهم الخطوات المتبعة لتسوية سريعة للحم ما يلي في النقاط القادمة:

ـ الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة باللحم المتوفر لديك لتنظيفه قبل الطهي.

ـ أحضري الوعاء الملائم، وضعي به كمية ملائمة من الزيت.

ـ بعد ذلك أضيفي اللحم مع التشويح الجيد له بالحبهان والمستكة.

ـ إضافة الماء المغلي مع اللحم، ومن الممكن في تلك المرحلة أن تضيفي قدر قليل من السكر حوالي ملعقة صغيرة، ولا يؤثر على المذاق النهائي للوصفة.

ـ الخطوة التالية تكون بوضع البوكيه جارنيه من شرائح البصل والقليل من الكرفس والكرات وورق اللورا، ولا بد من توفر تلك المكونات حيث تعطي أفضل نكهة للوصفة.

ـ بعد الإضافة لكل المكونات الأساسية للوصفة انتظري حوالي ساعة وستجدي أن اللحم قد أصبح جاهز تماما على التقديم ومن الممكن بعد التسوية التامة أن يضاف الملح وهذا ما يكون حسب المرغوب.