نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على لعب الأطفال في عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما عودتنا سلسلة محلات لولو السعودية بمواكبة جميع المناسبات بتخفيضات كبيرة، نقدم لكم عروض لولو هايبر ماركت السعودية على لعب الأطفال في عيد الأضحى، وخصومات مميزة على ألعاب متنوعة للأطفال خلال الفترة من 29 يونيو، وحتى 12 يوليو 2022 ميلادياً حيث نستعرض لكم تفاصيل التخفيضات في هذه المقالة.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية على لعب الأطفال

شملت تلك العروض على مجموعة متنوعة من الألعاب لكلاً من الأولاد، والبنات مثل الواح التزلج، وأحذية التزلج، وكرة القدم، وأحذية كرة القدم، وسيارات الأطفال الكهربائية.

نبدا تلك العروض على لوح تزلج فيراري أحمر بسعر 69 بدلاً من 99 ريال، وعرض على كرة قدم فيراري ألوان متنوعة بسعر 39 بدلاً من 59 ريال، وعرض أخر على أحذية كرة قدم من أمبرو متنوعة الألوان بسعر 109 بدلاً من 285 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية على السيارات الكهربائية

كما يوجد عروض أخرى مذهلة على سيارة أطفال بالكهرباء بسعر 499 بدلاً من 899 ريال، وموتوسيكلات أطفال متنوعة الألون بالكهرباء بسعر 249 بدلاً من 399 ريال، ودراجة أطفال 12 بوصة متنوعة الألوان بسعر 249 بدلاً من 399 ريال.

عروض لولو السعودية على الإسكوتر

أيضاً من تلك التخفيضات المميزة من عروض لولو هايبر ماركت السعودية على لعب الأطفال في عيد الأضحى، عرض على سكوتر الأطفال بألوان متنوعة بسعر 72 بدلاً من 88 ريال، وسكوتر أخر من ماندو بسعر 99 بدلاً من 149 ريال، وعرض آخر على سكوتر تويستر بشخصيات متنوعة بسعر 149 بدلاً من 199 ريال.

ومن العروض القوية أيضاً في لولو هايبر ماركت السعودية: بعض العروض على عرائس الاطفال للبنات مثل عرض على دميات باليرينا باربي بسعر 49 بدلاً من 69 ريال، ودميات الموضة بحجم 32 بوصه بسعر 89 بدلاً من 159 ريال، وعرض على طقم دمية حورية البحر مع فستان من فابيولا بسعر 39 بدلاً من 69 ريال.

أما بالنسبة لأطقم المحاكاة مثل لعبة المطبخ بسعر 99 بدلاً من 119 ريال، ولعبة المنزل بسعر 44 بدلاً من 59 ريال.