شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات

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عروض العثيم الاثنين تعتبر شركة أسواق عبدالله العثيم من ضمن الأسواق التجارية التي لها دور مهم في مواصلة مسيرتها حتى يتم فتح الكثير من مراكز البيع التي تكون عن طريق التجزئة والجملة حتى صار السوق من إحدى الأسواق الرائدة في هذا المجال، حيث أن شركة العثيم تكون من الشركات المهمة التي تمنح وتقدم الخصومات والعروض الكبيرة، كما يعد السوق من أشهر الأسواق التي تستطيع منح وطرح العديد من العروض والخصومات المذهلة طوال العام إلى المستهلكين وهم، كبار السلع الغذائية والغير غذائية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه العروض والخصومات قد ساهمت في زيادة الحركة الخاصة بالبيع والشراء.
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عروض العثيم اليوم
هايبر العثيم يكون من الأسواق التي يكون لديها مائة ثلاثة وثمانون فرع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ومنها الهايبر والسوبر ماركت وكذلك الركن في الكثير من الأفرع بجمهورية مصر العربية إلى أن تم وصول عدد تلك الأفرع واحد وثلاثون فرع، حيث أن شركة العثيم تكون من ضمن الشركات التي تتميز بمجيء الكثير من العملاء إلى السوق، كما أنه في سنة 2013 استقبل السوق العديد من العملاء وصل العدد إلى نحو أربعون مليون زبون كما وصل مقدار المبيعات لخمسة مليار، وأيضًا يكون هدف السوق الأساسي هو أن تتم الاستفادة بنموذج المتاجر وهو “وول مارت” مع إدخال السعر القليل بالهايبر في السعودية بالمحلات التجارية الصغيرة.
خصومات العثيم الأسبوعية
- سجادة الصلاة المنوع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- بساط من القطن حجم 65 سم * 110 سم يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- منشفة الحمام مقاس 70 * 140 سم تكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- مخدة إليجانس مقاس 50 * 70 سم تكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- القدر مقاس 26 سم من النوع كيتسنجر سعره يكون 35 بدلًا من 47 ريال سعودي.
- 9 قطع من طقم قدور الجرانيت من كيتسنجر يكون بسعر 165 بدلًا من 217 ريال سعودي.
- طباخة الأرز من النوع بانيكس حجم 1.8 لتر سعرها يكون 89 بدلًا من 119 ريال سعودي.
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