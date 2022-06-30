شوف عروض العثيم الأوفر على جميع السلع

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تحت شعار “حنا الأوفر” تستمر عروض العثيم في تقديم خصومات كبيرة للعملاء والمتسوقين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، تحتوي مجلة عروض العثيم مول على تخفيضات متنوعة على العديد من المنتجات المعروضة في مختلف أقسام الهايبر، من بين المعروض منتجات الألبان المختلفة، المخللات وبمناسبة عيد الأضحى المبارك توفر أسواق عبد الله العثيم إمكانية شراء سند الأضاحي بقيمة 809 ريال سعودي فقط بجميع الفروع، كما أن سند الأضحية من العثيم متوفر للشراء أونلاين عبر تطبيق اكتساب العثيم، تستطيع تحديد السند الذي تحتاج لدفعه (أضحية- هدي- عقيقة- صدقة أو فدية). عروض العثيم اشتري كيلو من حلاوة الجميل السادة مقابل 8.95 ريال.

بسعر 11.75 ريال احصل على كيلو من مربى حلواني بالفراولة.

لبنة بينار الطازجة بسعر 21.95 ريال للكيلو، وبسعر 60.25 ريال للعلبة كاملة.

جبن نادك شرائح برجر وزن 200 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 15.90 ريال لكل 2 حبة.

شبيهة جبن نادك مثلثات 8 حبة وزن 120 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 11.85 ريال.

زيتون ماريتا كالاماتا جامبو سعر الكيلو 21.95 ريال.

معمول هالي بالتمر 24 × 40 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال. العثيم مول نشاء الذرة رياض فود 400 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

فنيليا رياض فود حلويات 6 × 20 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

بفك سفوري ذرة بالجبن 16 × 30 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال للربطة.

مقابل 5.95 ريال بدلاً من 9.5 ريال احصل على حبتان من ذرة فيكتو علب وزن 400 جرام.

ثلاث حبات من بزاليا خضراء هورتكس 400 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 17.85 ريال.

عسل بورام أكاسيا وزن الحبة نصف كيلو جرام بسعر 21.95 ريال بدلاً من 37.25 ريال.

بامية زيرو اتينا مجمدة وزن الكيس 400 جرام مقابل 5.95 ريال للحبة بدلاً من 17.85 ريال سعودي. العثيم مول ملوخية لاتينا مجمدة وزن 400 جرام بسعر 3.25 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

احصل على أربع حبات من طماطم فيكتو المقشرة وزن الحبة 400 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي فقط.

دجاج التنمية طازج وزن الحبة 900 جرام مقابل 15.95 ريال سعودي.

اشتري دجاج إنتاج كامل متبل حار وزن 600 جرام بسعر 10.5 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم الأوفر على جميع السلع - ثقفني

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