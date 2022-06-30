شوف أقوى عروض العثيم لشهر يوليو خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات ولفترة محدودة

عروض العثيم الاثنين أسواق عبدالله العثيم تعد من ضمن الأسواق التجارية التي لها دورًا مهمًا في مواصلة مسيرتها لكي يتم فتح الكثير من مراكز البيع عن طريق التجزئة والجملة، حتى صار السوق من الأسواق الرائدة في هذا المجال، حيث أن شركة العثيم تعتبر من الشركات المهمة التي قامت بطرح الخصومات والعروض الكبيرة، وأيضًا يكون السوق من أشهر الأسواق الناجحة التي تستطيع إعطاء العديد من العروض والخصومات طوال العام إلى المستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه الخصومات والعروض قد استطاعت المساهمة لإرتفاع حركة الشراء والبيع.

تخفيضات العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل إلى 50%

عروض العثيم اليوم

هايبر العثيم يكون من الأسواق التي لديها نحو 183 فرع متواجدين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ومنها، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن في الكثير من الأفرع بجمهورية مصر العربية إلى أن تم وصول عدد الفروع بالجمهورية حوالي واحد وثلاثون فرع، وكذلك تكون شركة العثيم من ضمن الشركات التي تتميز بمجيء الكثير من العملاء إليها، كما أنه في سنة 2013 استقبل الهايبر العديد من العملاء وصلوا نحو 40 مليون زبون إلى أن تم وصول حجم المبيعات لخمسة مليار، وأيضًا فإن هدف السوق الأساسي هو أن تتم الاستفادة بنموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل بالهايبر في السعودية.

خصومات العثيم الأسبوعية