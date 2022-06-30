فضل صيام يوم عرفة.. ثوابه كبير ومنزله الصائم عند الله عظيمة

انت الان تتابع خبر تردد قنوات الأطفال 2022 على نايل سات.. أبرزهم كوكيز وتوم وجيري وكراميشوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الإجازة الصيفية وبدء البحث يزداد كثيراً عن تردد قنوات الأطفال 2022 على نايل سات، وذلك للبدء في تحميلها على أجهزة الريسفير الخاصة بهم، وهذه القنوات تقوم ببث المحتوى الترفيهي والعلمي الرائع لجميع الأطفال من المراحل العمرية المختلفة.

تردد قنوات الأطفال 2022 على نايل سات

وتوجد الكثير من القنوات المخصصة للأطفال والتي تبث على القمر الصناعي نايل سات 2022، ومن أبرز هذه القنوات كراميش وتوم أند جيري وسبيس تون وغيرها الكثير من القنوات الأخرى، وهذه القنوات تقوم ببث الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية وتعليم الحروف الانجليزية والعربية والأغاني التي تعلم الأساليب الصحيحة للأطفال.

تردد قناة كوكيز

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبيس تون الجديدة

لتردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش الجديدة

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي الجديدة

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بيبي كيدز الجديدة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.