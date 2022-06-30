شوف أقوى عروض العيد من هايبر لولو على السلع الغذائية hyper lulu

أنواع متعددة من المكسرات، التوابل والسلع المختلفة تجدها ضمن عروض العيد من هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية، يعطيك لولو هايبر ماركت أكثر من خيار للشراء من السلع الغذائية، فتستطيع الاختيار بين أكثر من سبعين نوعاً مختلفاً من الأسماك الطازجة فضلاً عن قطعيات اللحوم المتنوعة والدواجن، يتميز الهايبر بكونه واحداً من أكبر أماكن البيع بالتجزئة في المملكة فتجد لديه كافة احتياجات عائلتك، تستمر العروض ابتداءً من يوم 29 يونيو حتى يوم 5 يوليو.

هايبر لولو

تعمل المكسرات مثل الفستق والكاجو على منح جسمك العديد من الفوائد.

احصل على كيلو من الكاجو المحمص مقابل 43.90 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال، ووفر 21.10 ريال.

اشتري كيلو من اللوز الذهبي بسعر 36.90 ريال بدلاً من 50 ريال.

بسعر 51.90 ريال فقط بدلاً من 64.90 ريال تستطيع توفير 13 ريال والحصول على كيلو من الفستق الأمريكي الخام محمص ليمون/ مملح.

زبيب بني سعر الكيلو 13.90 ريال بدلاً من 20.90 ريال.

عروض لولو

تسري العروض المقدمة من هايبر لولو على الأسماك واللحوم الطازجة لمدة أربعة أيام فقط:

بسعر 59.90 ريال فقط بدلاً من 77.90 ريال تستطيع شراء كيلو من سمك السلمون النرويجي كامل منظف حجم 2- 3 كيلو، وتوفير 18 ريال.

سمك سلفر بارا سعر الكيلو 6.90 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

اشتري كيلو من لحم عجل هندي الربع الأمامي مقابل 32.90 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال.

رضوى دجاج طازج فاخر وزن كيلو جرام متوفر مقابل 18.90 ريال بدلاً من 21.25 ريال.

لولو هايبر ماركت