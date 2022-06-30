انت الان تتابع خبر موضة فساتين صيف 2022.. الأزرق مسيطر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتي في حاجة لمعرفة موضة فساتين صيف 2022، فيجب أن تعلمي أن الأزرق أو الزهري بدرجاتة متربع على عرش ألوان صيف 2022، ويمكنك القيام باختيار من بينهم الفستان المناسب لكي، وللمناسبة التي تحتاجينه لها.

موضة فساتين صيف 2022

تشير موضة فساتين صيف 2022 إلى أن الأزرق الزهري، يعد اختيار أنيق ومميز، فهو مناسب للغاية لأيام الصيف كما أنه سوف يشعرك بالتجديد، والدليل على ذلك انتشاره بالعديد بل معظم عروض الأزياء العالمية، فاعتمده العديد من بيوت الأزياء العالمية لون أساسي لهذا الصيف.

فأصبح اللون الوردي الصارخ ناد وجوده بالشوارع، وهذا يعني أن هذا اللون الصارخ رفضه الكثيرون، وعلى العكس نجد اللون الأزرق هو الأكثر انتشارًا، خاصثة درجات الزهري والأزرق الفاتح الذي يشبه موج البحر.

هناك العديد من أنواع الفساتين التي يمكنك تصميمها باللون الأزرق، كي تتناسب موضة صيف 2022، فهناك الأكمام المنفوخة الذي يعطيكي حجم أكبر، ودائمًا ما يكون الخيار الأفضل للنحيفات.

[الفستان المطبوع]

كما يمكنك غختيار فستان مطبوع بمزيج ألوان بين الأبيض والأزرق، ودائمًا ما يكون الخيار الأفضل لعشاق الفستان المطبوع