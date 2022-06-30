نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف من مهرجان عيد الأضحى المبارك أقوى عروض لولو الأسبوعية لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار منتجات عدة بجميع الفروع، وتشمل خصومات خاصة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة وخاصة مستلزمات عيد الأضحى، وخصومات أخرى على أسعار مستلزمات الحلويات والتنظيف للعيد، وغيرهم، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض لولو الأسبوعية على كل هذه المنتجات، فتابعوا التفاصيل…

عروض لولو الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة منتقاه من الشكولاتات المتميزة بكل فروع ماركت لولو السعودية بأسعار متميزة، ومنها: شكولاتة جالكسي جواهر علبة الضيوف، خصومات خاصة أخرى على سعر الحجم الأصغر منها، وعلى سعر مالتيزرز، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار تي ان سي سي جيلي كاندي بيري بليس، وعلى سعر شكولاتة جالكسي هنيز، بالبندق، والبيري، والكراميل، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار شكولاتة كادبوري فليك وتوبلروان، وعروض أخرى منهم على أسعار شكولاتات مارس، وباونتي، وتويكس، وسنكرز، وغيرهم من خصومات على أسعار سكتلز فواكه حامضة، وغيرهم.

تنزيلات اليوم من لولو ماركت السعودي Lulu Ksa

توفر مجموعة لولو أيضاً داخل الفروع خصومات خاصة على أسعار: شكولاتة كادبوري، وام اند امز بأحجامها المختلفة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شكولاتة جالاكسي بست اور مينيس.

تنزيلات اليوم من لولو ماركت Lulu offers

تنزيلات أخرى بفروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية، ومنها: خصم خاص على سعر أولويز الفوط الصحية السوبر بالأجنحة، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار مناديل بامبرز المبللة للأطفال، وعروض أخرى منهم على أسعار بامبرز حفاضات اكتيف للأطفال، وخصومات أخرى منهم على أسعار داوني معطر الأقمشة، وخصومات أخرى منهم على أسعار فيري رذاذ الطبخ، فيري بلس سائل غسيل الصحون، وتخفيض اخر على سعر اريال وتايد نانو بودز، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار تايد مسحوق الغسيل.

خصومات السعودية في فروع لولو ماركت

توفر لولو ماركت بالسعودية كثير من الخصومات الأخرى، ومنها: خصم مميز على سعر صوفي الفوط الصحية بالأجنحة ناعمة عالبشرة، وخصم آخر منهم على سعر جرين شيلد المناديل المعطرة للتنظيف، وخصومات أخرى منهم على أسعار مناديل مشوار.