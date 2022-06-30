شوف عروض أسواق العثيم على احتياجات الأسرة وتخفيضات للجوالات حتي 5 يوليو 2022

عروض أسواق العثيم على احتياجات الأسرة ، يبحث عملاء أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين عن أحدث ما تقدمه الأسواق من خصومات وعروض على السلع الغذائية و احتياجات الأسرة والمنزل كما تقدم عروض على عدد من الجوالات والإلكترونيات حيث يتوفر بالعروض جوال هونر اكس 8 بسعر 880 ريال وجوال أي تي ال بسعر 114 ريال وجوال كما يوجد تابلت هولو 10 وتابلت برافا تي ومسرح منزلي وسماعة مايكروديجيت وعدد من أنواع شاشات التلفزيون المختلفة وغيرهم من الاحتياجات العائلية الأخري التي دائماً ما توفرها الأسواق داخل عروضها وهي ما سنطلعكم عليها من خلال هذا المقال.

عروض أسواق العثيم على احتياجات الأسرة والمستمرة حتي الثلاثاء 5 يوليو 2022

يوجد عدد من أنواع الملابس الصيفية المتنوعة وهي بيجامة بناتي ألوان مختلفة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.19 ريال كما يوجد بلوزة نسائي متوفرة بسعر 9.95 ريال فقط وتي شيرت رجالي بولو منوع بسعر 19.95 ريال وتي شيرت رجالي بسعر 24.95 ريال كما يوجد عدد من المفروشات ومنها مخدة اليجانس كوين وسجادة صلاة وغيرها ولمحبي التنقل والسفر يوجد شنطة سفر لايت جو ترولي مقاسات وأسعار مختلفة وبمناسبة فصل الصيف والشعور بالحرارة يتوفر خصومات على عدد من أنواع المراوح ومكيف أرو صحراوي مقدم بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال كما يتوفر في العروض الكثير من جميع الاحتياجات المختلفة.

الخصومات المقدمة على أدوات المطبخ

دائماً ما يتواجد في عروض أسواق العثيم عدد كبير من أدوات المطبخ بتنزيلات ضخمة ومختلفة وأهم ما جاء في أحدث العروض قدر ضغط السيف ألمونيوم بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال وخصم على طقم قدور برايت هوم 12 قطعة ليكون بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال كما يمكنك شراء قدر ضغط مستر كوك بسعر 69 ريال فقط وخصم أكثر من 47 ريال سعودي على عجانة بانيكس لتقدم بسعر 110 ريال سعودي بدلاً من 157.55 ريال وليس هذا فقط فهناك الكثير من الأدوات المختلفة المقدمة بخصومات مميزة حيث دائماً ما تسعى أسواق العثيم إلى إرضاء جميع عملائها بتوفير جميع متطلباتهم وبأسعار أقل.