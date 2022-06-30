نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً لتكسير الأبواب..فكرة عبقرية لإخراج المفتاح المكسور من كالون الباب أو القفل في المقال التالي
إخراج المفتاح المكسور، يحدث كثيرًا أن ينكسر المفتاح داخل الباب ويتعثر على الأشخاص فتحة، تبدأ المحاولات بمحاولة سحب المفتاح، بالإضافة إلى فك الكوالين الخاص بالباب نفسه أو محاولة دخول مفتاح آخر من الناحية الأخرى للكالون، ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها فتح الباب دون اللجوء إلى نجار أو كسر الباب أو إحداث أي تلف فيه ولذا يجب متابعة هذا المقال للتعرف على أسهل الطرق على الإطلاق لأخراج المفتاح المكسور.
إخراج المفتاح المكسور
طريقه أخراج المفتاح المكسور
- من خلال هذه الطريقة تستطيع فتح الباب الذي ينكسر بداخله المفتاح ويمكن إخراجه بكل سهولة.
- ولكن لا بد من التحكم الشديد عند عمل هذه الطريقة لأنها تحتاج إلى بعض الدقة.
- يمكنك استخدام الشنيور والبنطة الخاصة مقاس المفتاح وهي 1سم هذه البونطة لها طرف مدبب.
- بعدها يمكنك استخدام للشنيور وعمل فتحة صغيرة في الجزء الذي يوجد بجانب المفتاح المكسور.
- يمكن تقريب البطنة من الجزء المكسور حتى تستطيع عمل فتحه بجوار هذا الطرف.
- الهدف من ذلك هو توسيع المكان حتى تستطيع سحب الجزء المتبقي داخل الكالون.
- وتستطيع بكل سهولة استخدام أي أداه مثل الملقاط أو المقص في سحبه من داخل الكالون وسوف يخرج بكل سهولة.
طريقة أخرى لإخراج المفتاح المكسور من الكالون بسهولة
يوجد اكثر من طريقة المفتاح المكسور ومن هذه الطرق ما يلي
- تستطيع بكل سهولة فك الكالون الموجود داخل باب الشقة واستخدام أي أداه تقوم بسحب المفتاح المكسور من داخل الكالون.
- وهذه الأداة من الممكن أن تكون مغناطيس يعمل على جذب المفتاح.
- يمكنك عمل هذه الطريقة بكل سهولة وهي استخدام المقص ووضع المغناطيس في طرف المقص.
- ثم تقوم بتوجيهها إلى جزء المفتاح المكسور حتى يتم سحبه بكل سهولة ويخرج خارج الكالون.
- لكي تتم هذه الطريقة بنجاح لا بد من استخدام مغناطيس قوي قادر على سحب المفتاح من داخل الكالين.
- يمكن استخدام الغراء اللاصقة ووضع جزء منها على أي عود خشبي وتوجيه نحو الطرف المكسور وسحبه عن طريق الغراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قولي وداعاً لتكسير الأبواب..فكرة عبقرية لإخراج المفتاح المكسور من كالون الباب أو القفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.