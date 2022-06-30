قولي وداعاً لتكسير الأبواب..فكرة عبقرية لإخراج المفتاح المكسور من كالون الباب أو القفل

إخراج المفتاح المكسور، يحدث كثيرًا أن ينكسر المفتاح داخل الباب ويتعثر على الأشخاص فتحة، تبدأ المحاولات بمحاولة سحب المفتاح، بالإضافة إلى فك الكوالين الخاص بالباب نفسه أو محاولة دخول مفتاح آخر من الناحية الأخرى للكالون، ولكن هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها فتح الباب دون اللجوء إلى نجار أو كسر الباب أو إحداث أي تلف فيه ولذا يجب متابعة هذا المقال للتعرف على أسهل الطرق على الإطلاق لأخراج المفتاح المكسور.

إخراج المفتاح المكسور

طريقه أخراج المفتاح المكسور

من خلال هذه الطريقة تستطيع فتح الباب الذي ينكسر بداخله المفتاح ويمكن إخراجه بكل سهولة.

ولكن لا بد من التحكم الشديد عند عمل هذه الطريقة لأنها تحتاج إلى بعض الدقة.

يمكنك استخدام الشنيور والبنطة الخاصة مقاس المفتاح وهي 1سم هذه البونطة لها طرف مدبب.

بعدها يمكنك استخدام للشنيور وعمل فتحة صغيرة في الجزء الذي يوجد بجانب المفتاح المكسور.

يمكن تقريب البطنة من الجزء المكسور حتى تستطيع عمل فتحه بجوار هذا الطرف.

الهدف من ذلك هو توسيع المكان حتى تستطيع سحب الجزء المتبقي داخل الكالون.

وتستطيع بكل سهولة استخدام أي أداه مثل الملقاط أو المقص في سحبه من داخل الكالون وسوف يخرج بكل سهولة.

طريقة أخرى لإخراج المفتاح المكسور من الكالون بسهولة

يوجد اكثر من طريقة المفتاح المكسور ومن هذه الطرق ما يلي