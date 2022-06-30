انت الان تتابع خبر طريقة اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك.. انسي التجير والكلكعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من السيدات عن كيفية اختيار كريم الأساس المناسب للبشرة، كي يتجنبوا المشاكل التي قد تنتج عنه من تجيير على البشرة وكلكعة إذا كان غير مناسب مع نوع البشرة، ويعد كريم الأساس ضروري وأساسي في وضع مستحضرات التجميل فهو خطوة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها.

كيفية اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك

موضوع كيفية اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك من أولويات النساء الذين يضعون المكياج بشكل يومي، فهو يعمل على توحيد لون البشرة واخفاء عيوبها، ويجعل البشرة نقية ومتناسقة، وبما أن هذا الأمر ضروري فسوف نعرض لكم بعض المعايير التي يتم على اساسها اختيار نوع كريم الأساس المناسب للبشرة.

أولًا يجب تحديد نوع البشرة حتى يتم اختيار الكريم الناسب لها، وهي أهم خطوة في عملية الاختيار، فإذا كانت البشرة دهنية يجب استعمال كريم أساس بودر حتى لا يحدث سيلان للبشرة، فبالتالي يجي الا يحتوي على أي زيوت سائلة كي نحصل على بشرة ناعمة وليست لامعة.

البشرة الدهنية

أما إذا كانت البشرة جافة يجب استعمال كريم أساس تكون مكوناته مرطبة أكثر أو كريم ذو سائل كريمي كي لا يحدث شحوب للبشرة وبهتان وكي يعطيها الرطوبة اللازمة.

وفي حالة البشرة المختلطة وهي مزيج من الأنواع السابقة يجب استعمال كريم مرطب أو ملئ بالزيوت.

وفي حالة البشرة الحساسة يجب تجنب الكريمات التي تهيج البشرة لأنها تحتوي على عطور ونسبة كحول.