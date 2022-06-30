انت الان تتابع خبر أفكار بسيطة وغير تقليدية لديكور المنزل.. جديدة وغير مكلفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد عدة أفكار لديكور المنزل بميزانية بسيطة، حيث أنه من المعروف أن ديكورات المنزل مرهقة وشاقة وتدخل في إطار التكلفة العالية، فيمكن أن نقسم عملية تغيير ديكور المنزل على مراحل، حسب الامكانيات المتوفرة والمتاحة.

أفكار لديكور المنزل بميزانية بسيطة

يبحث معظم الأشخاص عن أفكار لديكور المنزل بميزانية بسيطة، فمن الممكن استخدام طرق وأشياء بسيطة غير مكلفة يمكن أن يتغير بها الشكل العام للمنزل، ومن ضمن تلك الأفكار هي:ستعمال ورق الحائط الذي يعمل على تغيير جذري في شكل الحائط، وطبيعة هذا الورق قابل للازالة، فيمكن لصقه على جزء معين من الحائط لابراز نقطة معينة لملامح الغرفة، وهو من الأشياء المهمة التي يمكن استخدامها لتغيير الديكور بأقل تكلفة.

ورق الحائط

كما يمكن اعادة استخدام الأدوات ولصقها على الحائط كالوحات زينة، فيمكن اضافة الوان معينة إلى أطباق الطعام واعادة تدويرها لتصبح قطع جدارية، وتكلفتها تعتبر زهيدة، ويمكن استخدام مواد أخرى مثل الخشب أو قطع من القماش أو السيراميك لهذا التغير الديكوري.

تحويل الأدوات إلى لوحات

يمكن تغيير اشكال والوان الوسائد سواء للسرير أو لغرفة الجلوس وبتكلفة بسيطة، ولكنها ستصنع الفارق في الشكل والتغيير.

كما يمكن استعمال السلال المنسوجة لتعبئة الأغراض بها وتوفير مساحات، كما يمكن شراء سجاد مبهج يغير من شكل الغرفة، وشراء المزهريات التي تتلائم ألوانها مع الديكور يعد أمرًا مبهجًا أيضًا، كما يمكن وضع حامل الشموع على الأرفف.