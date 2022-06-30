نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسبوعية مميزة على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من أسواق العثيم في المقال التالي

تتجدد عروض أسواق عبد الله العثيم للأسبوع الثاني على التوالي ومازالت ترفع شعار حنا الأوفر ويمكنكم الأستمتاع الان بالتسوق مع عروض ⁧‫مميز خاصتها لكم بجميع فروع العثيم بداخل الممكلة وخارجها، حيث توفر جميع الأجهزة الكهربائية وملابس متنوعة للكبار للأطفال، يوجد أيضا مفروشات متنوعة بتشكيلات رائعة، كما يتوافر بالعرض الأسبوعي أدوات المطبخ المتنوعة، سارعوا بالشراء قبل أنتهاء العرض الأسبوعي من أقرب فرع لديكم. عروض أسبوعية مميزة على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من أسواق العثيم قدر ضغط مستر كوك، سعة 7 لتر، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.

ساطور لامبرت مقاس 16سم، بسعر 18.00 ريال بدلاً من 24.00 ريال.

قطاعة خضار بريت هوم، سعر الحبة 35.00 ريال بدلاً من 44.00 ريال.

ترمس شاس بصرة، 3 لتر، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 99.00 ريال.

قدر رويال فرود جرانيت مقاس 28 سم، بسعر 29.00 ريال بدلاً من 115.00 ريال.

قدر رويال فرود جرانيت مقاس 30 سم، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

طاولة مكواة، مقاس 144 سم، بسعر 110.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال.

طقم قدور سويت هوم سيراميك 10 قطع بسعر 185 ريال بدلاً من 269.00 ريال.

طقم هوم ولي مكون من 6 قطع، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.

مقلا مقال 36 سم، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 95.00 ريال. عروض المفروشات والملابس المتنوعة للكبار والصغار من أسواق العثيم بيجامة بناتي متنوعة اللون، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

بلوزة نسائية بأشكال مختلفة، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

تيشيرت رجالي بلو متنوع، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

منشفة حمام بألوان متنوعة مقاس 70 سم × 140 سم، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

مج كاسا بونيتا بورسلين، بسعر 4.00 ريال بدلاً من 5.50 ريال.

عجانه بانيكس، بسعر 110.00 ريال بدلاً من 157.55 ريال.

ممسحة أرضيات بونيتا، سعر الحبة 29.95 ريال بدلاً من 52.00 ريال.

مقلاه جرانيت 2 قطعة، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 65.00 ريال. أجهزة كهربائية منزلية من أسواق العثيم شاشة ARROW، سمارت 50 بوصة HD، بسعر 1149.00 ريال بدلاً من 1399.00 ريال.

شاشة أمبكس سمارت 40 بوصة، بسعر 649.00 ريال بدلاً من 899.00 ريال.

تابلت برافا تي، 32جيجا، بسعر 424.00 ريال.

مسرح منزلي جيباس، بسعر 139.00ريال بدلاً من 185.00 ريال.

توصيلة سافكس5 متر، 3 فتحات، بسعر 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض أسبوعية مميزة على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من أسواق العثيم - ثقفني

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