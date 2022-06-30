شوف أحلى العروض و أقوى المفاجآت و أكبر التنزيلات في اﻷسعار داخل أسواق العثيم بمناسبة عيد اﻷضحى المبارك

​ ​ عروض وتخفيضات الصيف داخل أسواق العثيم السعودية يونيو 2022،تقدم أسواق العثيم السعودية عروض جميلة وتخفيضات قوية متميزة جدًا بمناسبة شهر الصيف، وداخل هذه العروض يوجد تخفيضات على بعض المنتجات التي تلزم لفصل الصيف مثل المشروبات الغازية والسقعة والعديد من المنتجات الآخرى حيث يكثر الإحتياج إلى المشربات السكرية لمواجة الحر و أرتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف كذلك يزيد إستهلاك الحلويات و الأطعمة النشوية و السكرية وذلك بالإضافة إلى هدايا ومفاجآت كثيرة موجودة داخل هذه العروض، خلال هذا المقال سوف أتحدث في هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

​ أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

​ أسواق العثيم السعودية تنتمي لرجل أعمال سعودي يسمى عبدالله صالح علي العثيم لذلك سمي بالعثيم، وهو واحد من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية وتوجد له فروع كثيرة جدًا في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، و أسواق العثيم لها شهرة كبيرة و شعبية واسعة و يفضل كثير من المواطنين و الوافدين و المقيميمن و العاملين و السياح والحجاج و المعتمرين التسوق منها و شراء إحتياجاته اليومية من الطعام و الشراب

ذلك بالإضافة إلى أنه من شركات التجزئة الغذائية المشهورة جدًا والمهمة في دول الوطن العربي بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

​ عروض وتخفيضات الصيف داخل أسواق العثيم السعودية يونيو 2022

عروض هذا الإسبوع داخل أسواق العثيم متميزة للغاية، وإليكم بعض هذه العروض والتخفيضات فيما يلي:

• كمثرى روزماري سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

• مانجو مدامي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

• مانجو ستيشن سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

• بخاري حمراء سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

• مانجو سمكة سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

• شمام أردني سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي.

• مشمش سلة سعر السلة 8.95 ريال سعودي.

• كرز صندوق صغير سعر الصندوق 8.95 ريال سعودي.

• ليمون سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

• باذنجان اسود رومي وسط سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.

• تمر سكري مميز سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.

• تمر خلاص القصيم 1 كجم بسعر 11.95 ريال سعودي.

• عجينة تمر سعر الحبة 5.95 ريال سعودي.

• زود كيك اللوز والبرتقال بسعر 9.95 ريال سعودي.

• تورتة نصفين وسط بسعر 44.95 ريال سعودي.

• زود شابورة دقيق القمح سمسم أصابع حبة البركة بسعر 6.96 ريال سعودي.