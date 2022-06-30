شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% ولفترة محدودة

توجد مجموعة كبيرة من العروض في العثيم في المملكة حيث أنه هايبر العثيم هيكون متواجد في أكثر من فرع في المملكة ويقوم بتقديم مجموعة من الخصومات والتخفيضات الهائلة من الفترة الاخرى بصورة مستمرة، وخاصة في هذا الشهر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وفر مجموعة من أنواع اللحوم المختلفة وهذا في ظل تواجد الكثير من المستلزمات والمستحضرات المتنوعة الموجودة في الهايبر ومنها المنتجات الغذائية ومنها المنتجات الغير غذائية.

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عروض العثيم السعودية

توجد مجموعة من الخصومات التي تقدم من شركه العثيم حيث انه يعتبر من أكبر الشركات التي تتواجد في السوق المركزي في المملكة، وهذا من جهة المبيعات وفي عام 2016 تم تصنيف أسواق العثيم انها رقم 109 من ضمن أفضل 200 شركة في العالم العربي وهذا يرجع الى تميزها وحرصها الدائم على أن تكون في المقدمة وربما في السنوات القادمة نجد أن أسواق العثيم اصبحت من افضل الأسواق في العالم.

تخفيضات العثيم اليوم

وبالنسبه للتخفيضات التي تقدمها اسواق العثيم فإنها تكون متنوعة ومتعددة على المنتجات الغذائية والمنتجات الغير غذائية ومن ضمن التخفيضات المقدمة:

هو سعر كيلو الموز حوالي 3.50 ريال سعودي.

أما بالنسبة عروض العثيم على الطماطم فإنه وصل سعر الكيلو الى 6.95 ريال سعودي.

حيث أنه وتوجد مجموعه هائله من الخصومات والتخفيضات على اللحم حيث أن لحم العجل من غير عظم وصل سعره الى 39.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

كما أن أسعار برطمان الشوكولاتة من نوع النوتيلا يكون سعره حوالي 12.95 وهذا يكون بدلًا من 22.50 ريال سعودي.

كما أنه يوجد مجموعة من الخصومات على سعر الدواجن في أسواق العثيم.

خصومات العثيم اليومية

خصومات العثيم دجاج التنمية طبق قطع دجاج مشكل طازج وزن ٩٠٠ جرام، بسعر ٧.٥٠ ريال سعودي للكيلو.

تنزيلات العثيم طبق كبد دجاج التنمية طازج وزن ٤٥٠ جرام، بسعر ٣.٧٥ ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم اليوم كيس صدور دجاج ساديا حجم عائلي ٢كيلو، بسعر ٤٠.٩٥ بدلًا من ٥٥ ريال سعودي.

طبق صدور دجاج ساديا ٤٥٠ جرام، بسعر ١١.٩٥ بدلاً من ١٦.٩٥ ريال سعودي.

وفي النهاية يمكن لكل المواطنين الاستفادة من هذه العروض والخصومات الهائلة التي يحتاج إليها المستهلكين من فترة إلى أخرى.