شوف أقوى المفاجآت و أحلى العروض و أرخص اﻷسعار داخل فروع مكتبة جريرعلى اﻷجهزة اﻹلكترونية بمناسبة عيد اﻷضحى فإغتنم الفرصة و سارع بالشراء

​ عروض مميزة داخل مكتبات جرير السعودية 30 يونيو 2022،عروض مميزة من مكتبات جرير لشهر الصيف خلال شهر يونيو 2022، موضوع من أهم الموضوعات التي يتحدث عنها معظم السعوديين والوافدين والمقيمين و العاملين والحجاج و المعتمرين وذلك لأن عروض جرير للصيف يتم تقديمها خلال هذه الأيام أي خلال شهر يونيو من كل عام، وتكون العروض والتخفيضات دخل مكتبات جرير مختلفة عن العروض في أي مكان آخر، حيث تكون التخفيضات على الأجهزة والأدوات الإلكترونية مرتفعة مما تجعل الأسعار مناسبة للجميع. و في هذه الأيام الجميع يحتاج إلى الأجهزة الإلكترونية الكبار و الصغار حيث أن الوسائل التعليمية أصبحت معظمها إلكترونية كما أن الناس تحتاج إلى الجوال الذكي و التابلت ليكون على تواصل مع الأعل و الأحباب والأصحاب كذلك إحتياجات العمل إلى تطبيقات التراسل ولذلك يكون من المهم جدآ توفير الأجهزة الإلكترونية بسعر مناسب للجميع

​ مكتبات جرير السعودية

يوجد داخل المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من المكتبات ولكن مكتبات جرير مختلفة تمامًا عن أي مكتبات أخرى من حيث وجود كافة المنتجات التي يحتاج إليها الطالب بالإضافة إلى كافة الأجهزة والأدوات الإلكترونية، وكافة منتجاتها ذات جودة عالية وبأسعار مميزة للغاية ومنافسة لكافة المكتبات والأسواق الأخرى.

​ عروض مميزة داخل مكتبات جرير يونيو 2022

هذه الأيام داخل مكتبات جرير توجد مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات بمناسبة بداية شهر الصيف، وإليكم بعض عروض وتخفيضات مكتبات جرير هذا العام 2022:

• تليفزيون ذكي تي سي إلى 75 بوصة بسعر 3699 ريال سعودي.

• شاشة إل جي حجمها 55 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي.

• هاير شاشة 65 بوصة بسعر 3249 ريال سعودي.

• تليفزيون ذكي هاير حجمه 65 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.

• شاشة شاومي حجمها 55 بوصة بسعر 5499 ريال سعودي.

• تي سي إل شاشة 55 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي.

• تليفزيون ذكي إل جي 55 بوصة بسعر 2899 ريال سعودي.

• سامسونج شاشة حجمها 65 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي.

• شاشة سوني 65 بوصة بسعر 5199 ريال سعودي.

• تليفزيون ذكي سوني 75 بوصة بسعر 5499 ريال سعودي.

• شاشة هاير 55 بوصة بسعر 2249 ريال سعودي.

• سامسونج شاشة 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي.

• شاشة سوني 65 بوصة بسعر 3899 ريال سعودي.

• شاومي مي تي في 55 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.