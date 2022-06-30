انت الان تتابع خبر فضل صيام يوم عرفة.. ثوابه كبير ومنزله الصائم عند الله عظيمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع بداية أيام ذي الحجة بدأ جميع المسلمين يبحثون عن فضل صيام يوم عرفة وموعده وغيرها من المعلومات عنه، ويكتفى العديد من المسلمين بصيام يوم عرفة فقط للحصول على الثواب الكبير لأنه يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة مقبلة، ولابد أن يحرص الجميع على الصيام.

فضل صيام يوم عرفة دار الافتاء توضحه

وأوضحت دار الإفتاء إن يوم عرفى من أفضل الايام وهو يكون التاسع من ذي الحجة، وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما في هذا اليوم من فضل كبير، حيث أنه من السنن المؤكدة، وذلك لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يصومه، واتفق الفقهاء أنه مستحب صيامه لغير الحجاج.

وأظهرت دار الافتاء فضل صيام يوم عرفة لأنه من الأيام العظيمة، واستشهدت بما قالته عائشة إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال “ما مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ”.

هل يجوز صيام يوم عرفات لغير الحجاج؟

ومن المستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، واختلف الكثير من الفقهاء في حكم صيام الحاج يوم عرفة، والسبب انه مستحب الفطر في يوم عرفة لمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة، وأن الحاج يتقوى بفطره على الدعاء والطاعة والتهليل، وذلك لأن الصيام ينتج عنه التعب، والرسول محمد صلى الله عليه وسلط فطر يوم عرفة، وقالت لبابة بنت الحارث “أن نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ”.