انت الان تتابع خبر رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022.. الحقوا النهاردة آخر يوم في التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب جميع أولياء الأمور على جميع محركات بحث جوجل عن رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022، وهذا بالتزاكمن مع تأكيد وزارة التربية والتعليم على أن آخر يوم التقديم هو اليوم الخميس 30 يونيو 2022، وهذا طبقاً لما أرسلته في خطاب مرسل إلى المديريات والإدارات التعليمية، وسوف تبدأ المديريات التعليمية في تسكين الطلاب بعد غلق باب التقديم.

رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022 في آخر موعد له

وبالتزامن مع آخر يوم للتقديم فلابد على جميع أولياء الأمور معرفة الرابط الخاص بالتقديم، وأيضاً اتباع جميع الخطوات الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2023، ويكون من خلال ما يلي:

طريقة تقديم طالبات التحويل للمدارس بشكل مباشر

وأعلنت المديريات التعليمية عن أنه بعد الدخول على رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022، ويتم تقديم طلبات التحويل للمدارس بشكل مباشر من جميع المراحل التعليمية على النموذج المحضر لهذا، ولصق طابع المهن التعليمية بجميع الفئات المحددة قانوناً، ويكون معه طلبات التحويل الأخري والمستندات المطلوبة مثل إثبات القيد وبيان النجاح والمستندات التي تدل على مكان الإقامة.