انت الان تتابع خبر طريقة عمل سينابون بالجبن والزعتر.. فطار ملوكي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث كثير من ربات البيوت والأمهات عن طرق مبتكره لوجبات الفطار، لذلك ندم لكم طريقة عمل سينابون بالجبن والزعتر.
مقادير سينابون بالجبن والزعتر
4 أكواب ونصف دقيق.
1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.
2 ملعقة كبيرة سكر.
ربع كوب زبد.
4 بيضات.
1 كوب حليب دافئ.
الحشو :-
2 ملعقة كبيرة جبنة.
2 ملعقة كبيرة زعتر.
للتزيين :-
زعتر.
زيت زيتون.
طريقة تحضير سينابون بالجبن والزعتر.
1- نسخن الفرن لدرجة 170 مئوية.
2- نخلط الدقيق مع ملعقة كبيرة من الخميرة، اللبن البودرة والسكر في العجان الكهربائي على السرعة المتوسطة حتى تتمازج المكونات الجافة.
3- نضيف الزبد مع الإستمرار في العجن على سرعة عالية حتى يتجانس مع خليط المكونات الجافة.
4- نضيف البيض واللبن السائل تدريجياً مع الإستمرار في العجن حتى نحصل على عجين أملس وناعم.
5- نشكل العجين باليد على هيئة كرة، يُنقل إلى وعاء عميق، ثم يُغطى بفوطة نظيفة ويُترك في مكان دافىء لمدة 30
دقيقة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
6- نضع العجين على سطح نظيف مرشوش بقليل من الدقيق، ثم يُفرد بالنشابة حتى يأخذ شكلاً بيضاوياً بسُمك 1 سم تقريباً.
7- نفرد الجبنة على ثلث مساحة العجين، ويُوزع الزعتر على المساحة المُتبقية من العجين.
8- نلف العجين بحرص حول الحشوات الثلاثة حتى يُغطيها تماماً ويُصبح شكل العجين إسطوانياً.
9- نقطع إسطوانة العجين عرضياً بسكين حاد إلي قطع متساوية،ثم تُرص القطع في صاج فرن مرشوش بقليل من الدقيق بحيث يظهر الحشو بداخلها.
10- نتركها فى مكان دافىء لمدة 15 دقيقة لتختمر مرة أخرى.
11- نخبزها بالفرن لمدة 35 دقيقة أو حتى تمام النضج، تُترك لتبرد قليلاً.
12- نرص السينابون في طبق التقديم، ونش عليها زعتر و قليل من زيت الزيتون.