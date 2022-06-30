انت الان تتابع خبر طريقة عمل سينابون بالجبن والزعتر.. فطار ملوكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث كثير من ربات البيوت والأمهات عن طرق مبتكره لوجبات الفطار، لذلك ندم لكم طريقة عمل سينابون بالجبن والزعتر.

مقادير سينابون بالجبن والزعتر

4 أكواب ونصف دقيق. 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة. 2 ملعقة كبيرة سكر. ربع كوب زبد. 4 بيضات. 1 كوب حليب دافئ.

الحشو :-

2 ملعقة كبيرة جبنة. 2 ملعقة كبيرة زعتر.

للتزيين :- زعتر. زيت زيتون.

طريقة تحضير سينابون بالجبن والزعتر.

1- نسخن الفرن لدرجة 170 مئوية.

2- نخلط الدقيق مع ملعقة كبيرة من الخميرة، اللبن البودرة والسكر في العجان الكهربائي على السرعة المتوسطة حتى تتمازج المكونات الجافة.

3- نضيف الزبد مع الإستمرار في العجن على سرعة عالية حتى يتجانس مع خليط المكونات الجافة.

4- نضيف البيض واللبن السائل تدريجياً مع الإستمرار في العجن حتى نحصل على عجين أملس وناعم.

5- نشكل العجين باليد على هيئة كرة، يُنقل إلى وعاء عميق، ثم يُغطى بفوطة نظيفة ويُترك في مكان دافىء لمدة 30

دقيقة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

6- نضع العجين على سطح نظيف مرشوش بقليل من الدقيق، ثم يُفرد بالنشابة حتى يأخذ شكلاً بيضاوياً بسُمك 1 سم تقريباً.

7- نفرد الجبنة على ثلث مساحة العجين، ويُوزع الزعتر على المساحة المُتبقية من العجين.

8- نلف العجين بحرص حول الحشوات الثلاثة حتى يُغطيها تماماً ويُصبح شكل العجين إسطوانياً.

9- نقطع إسطوانة العجين عرضياً بسكين حاد إلي قطع متساوية،ثم تُرص القطع في صاج فرن مرشوش بقليل من الدقيق بحيث يظهر الحشو بداخلها.

10- نتركها فى مكان دافىء لمدة 15 دقيقة لتختمر مرة أخرى.

11- نخبزها بالفرن لمدة 35 دقيقة أو حتى تمام النضج، تُترك لتبرد قليلاً.

12- نرص السينابون في طبق التقديم، ونش عليها زعتر و قليل من زيت الزيتون.