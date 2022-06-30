انت الان تتابع خبر التضامن توفر فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج بمرتب 7000 جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس ميكانيكا

اسم الشركة فلوموتو

مقر العمل المعادى – القاهرة

العمالة المطلوبة 3مستوي الخبرة حديث التخرج

سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأكثر

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 0 – 0 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 4000 – 7000 جنيه مصري

المهام المطلوبة: مهندس مبيعات

بيع منتجات الشركه والمتمثله في طلمبات مكافحة الحريق

إعادة البحث والتطوير المستمر للمعدات والآلات الميكانيكية.

إعداد التصميم الخاص بالأجزاء الميكانيكية الجديدة.

الإشراف على عمليات الصيانة للمعدات والآلات الميكانيكية.

توفير التدريب والإرشادات للعاملين على المعدلات والآلات.

البحث والتطوير المستمر واكتساب مهارات جديدة من خلال المشاركة والحضور في الدورات التدريبية وورش العمل المخصصة لذلك.

التعاون مع الفرق والزملاء في العمل للوصول دائماً إلى النتائج المرغوب فيها.