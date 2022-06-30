من غير ما تلمسيه طرد البرص أو الوزغ من المنزل بطريقه نهائيه فعاله ومجربه بدون مجهود

في فصل الصيف تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ولهذا السبب تنشط حركات الأبرص حيث أنها تكون من الزواحف التي يكرهها كل اصحاب المنزل، بسبب الخراب التي تتركه كما أنها تلوث الطعام ومن الصعب أن يتم التعرف عليها أو القضاء عليها بشكل ده ان تكون ملتصقه بالجدران في غرف المنزل أو على سقف الحائط لذلك سوف أوضح لكم اليوم طريقة فعالة للتخلص من البرص من المنزل بكل سهولة.

تجارب ناجحة للوقاية والتخلص من دخول الابراص للمنازل

كل التجارب التي سوف نقدمها من خلال المقال تم تجربتها من خلال ربات البيوت للتخلص من الأمراض ونجحت معهم كما أن بعض هذه التجارب تكون نصائح من بعض خبراء الطب البيطري للقضاء على الابراص في المنزل، حيث أنه أول طريقة:

أن يتم وضع قطعه من الشاش ونضع بداخلها عشب الشيح في كل مداخل منزل وفي فتحات ومنافذ المنزل حتى يمنع البرص من الدخول من الأساس في المنزل.

والطريقة الأخرى الأكثر فعالية والتي تم تجربتها بشكل كبير هو أن يتم وضع قشر البيض أمام المنزل وفي كل الفتحات وهذا سوف يمنع البرص من الدخول لأنه يعتقد بوجود ثعبان من الداخل.

أو نضع خليط من القهوة مع التبغ في المنزل وفي الفتحات التي من المتوقع أن يدخل الابراص منها.

وفي حال عدم نجاح هذه الوصفة نلجأ إلى الوصفة الاخيرة وهي أن نعمل خليط من الفلفل مع الشطه والصوم ونضعها في الفتحات ومنافذ الابواب.

شرائح البصل والثوم الأكثر فعالية لطرد «الأبراص»

تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الابراص في المنزل عن طريق وضع كمية من البصل المقطع إلى شرائح في الفتحات والشبابيك وهذا يساعد على طرد الابراص من المنزل.