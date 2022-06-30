نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شركة إكسايت للإلكترونيات على الأجهزة الكهربية حتى 3 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسايت، تعلن شركة الإلكترونيات الكبرى بالمملكة العربية السعودية شركة إكسايت عن بدء عروض الأسبوع على أكثر الإلكترونيات احتياجًا بين العملاء وخاصةً الأجهزة التي يحتاج إليها العملاء بكثرة في فصل الصيف وقد بدءت تلك العروض من الثالث والعشرين من شهر يونيو ومستمرة إلى الثالث من شهر يوليو على العديد من الأجهزة الإلكترونية الهامة التي يحتاج إليها المنزل باستمرار والمميز بتلك العروض أنها مقدمة بأسعار مناسبة لكافة العملاء كما اعتادوا دائمًا من شركة إكسايت تعرفوا على تلك العروض والتخفيضات الكبيرة التي تصل حتى 70% في السطور الآتية.

خصومات شركة إكسايت الكبرى للإلكترونيات

يعرف عن شركة إكسايت أنها إحدى الشركات الكبرى المميزة في السعودية المتخصصة في مجال الأجهزة الكهربية والإلكترونية التي لا يخلو أي منزل منها ولا تقل الحاجة إليها مع مرور الوقت بل على العكس كل يوم يزداد احتياج المواطنين إلى الأجهزة الكهربية والإلكترونية ولهذا السبب تعلن شركة إكسايت عن عروض مختلفة من فترة لأخرى لجذب العملاء إليها لتوفير أشد المنتجات احتياجًا.

فحاليًا نجد أن العروض المتاحة بدايتها كان منذ أيام قليلة في الثالث والعشرين من يونيو وتستمر حوالي عشرة أيام لتنتهي في الثالث من شهر يوليو القادم وتلك العروض تشمل الجوالات الذكية الحديثة بمختلف أنواعها وكذلك الملحقات الخاصة بها وأنواع عديدة من شاشات التلفاز واللابتوب وكذلك التكييفات التي لا غنى عنها في السعودية في فصل الصيف لتلطيف حرارة الجو والكثير من المنتجات الهامة التي يبحث عنها العملاء طوال الوقت والمميز أن العروض تبدأ بخصومات من عشرة إلى سبعين بالمائة على سعر المنتج.

عروض إكسايت على الإلكترونيات

وتتضمن تلك العروض كما نوضح لكم في السطور القادمة منتجات متنوعة بأسعار رائعة لا تقبل المنافسة لإرضاء العملاء وتوفير الطلبات الهامة لهم ومنها:

غسالة نوع إل جي بتحميل امامي وتعمل حتى وزن 8 كيلو سعرها 2499 ريال.

مبرد هواء من وانسا يعمل حتى 8 لتر بخصم 51% بسعر 279 ريال.

شاشة تلفاز وانسا 50 بوصة بسعر 1199 ريال بخصم 37%.

سارعوا قبل انتهاء عروض شركة إكسايت بالتسوق وشراء ما ترغبون به قبل العيد لتكون فرحة العيد فرحتين.

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