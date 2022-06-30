نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض الصندوق الأسود على المكيفات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الصندوق الأسود، يعلن الصندوق الأسود عن أفضل عروضه لهذا الشهر قبل العيد الأضحى وهي عروض المكيفات من الصندوق الأسود حيث بدءت العروض منذ يوم أمس الثامن والعشرين من يونيو وتظل مستمرة لفترة معينة قد قامت الشركة بالإعلان عنها وتحديدها، وقد أوضحت السبب من تذاكر العروض وهي حاجة المواطنين الشديدة للمكيفات في ظل تلك الأجواء من ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة إلى تلطيف الجو لتحمل تلك الحرارة المرتفعة لهذا تقدم عروض على التكييفات ليتمكن المواطنين من الحصول عليها وبأسعار أقل بكثير من سعرها الأصلي الموجود في الأسواق ويشمل العرض العديد من أنواع المكيفات تعرفوا على عروض الصندوق الأسود على المكيفات في السطور القادمة.

تخفيضات الصندوق الأسود على الأجهزة الكهربية

تتنوع عروض شركة الصندوق الأسود لتشمل العديد من الأجهزة والمنتجات الهامة إلى المواطنين والتي يحتاجون إليها باستمرار مثل المكيفات التي لا غنى عنها في فصل الصيف فعلى الرغم من تكلفة الكهرباء الشهرية التي تكون مرتفع نتيجة لاستخدام المكيفات ولكنها الحل المثالي من أجل التخفيف من حدة حرارة الجو المرتفعة لذلك يلجأ الأشخاص في السعودية إلى شراء المكيفات للاستفادة منها.

وليست المكيفات فقط بل وكذلك الجوالات وشاشات التلفاز إذ أن الصندوق الأسود يقدم عروضه على تلك المنتجات أيضًا من فترة لأخرى وبتخفيضات كبيرة تنال إعجاب جميع عملاء الصندوق الأسود تقريبًا بسبب انخفاض سعر المنتج مقارنةً بالسعر الأصلي المتاح في الأسواق وحاليًا العروض الأبرز في الشركة هي المقدمة على المكيفات كونها المنتج الأكثر طلبًا بين المواطنين والأشخاص في السعودية بالفترة الحالية.

عروض المكيفات من الصندوق الأسود من يوم 28 يونيو

نأتي بذكر عروض شركة الصندوق الأسود على مختلف أنواع التكييفات الحديثة والقديمة وبأحجام متنوعة كما نوضح لكم في السطور التالية تحت شعار فرحة العيد معنا بتزيد:

مكيف سبليت من ماندو بلس بخصم 35% سعره بالتركيب المجاني 2299 ريال.

تكييف توشيبا سبليت تجاري يعمل ب18000 وحدة وسعره بعد خصم 33% وتركيب مجانًا هو 2899 ريال.

تظل تلك العروض متاحة لفترة معينة من شركة الصندوق الأسود بادروا بالحجز والطلب قبل انتهاء الكمية وانتهاء العرض.