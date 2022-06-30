طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة بدون فرن.. الذ واسرع غدوة

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رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نجد العديد من السيدات يبحثون عن أكلات سريعة لا تحتاج للكثير من الوقت أو الجهد، وتعد طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة بدون فرن من ضمن هذه الأكلات، والتي من المقرر أن نقوم بتقديمها لكم اليوم.

طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة بدون فرن

المكونات المطلوبة

كيس من المكرونة. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. حبتين بصل. أربع فصوص من الثوة المفروم. كوبين من عصير الطماطم. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملح حسب المذاق. نصف ملعقة صغيرة بهارات. رشة من القرفة. ثلاث ملاعق كبيرة زيت. كوب من الماء.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل المكرونة باللحمة المفرومة بدون فرن، يجب أن تقومي في البداية بسلق المكرونة، وذلك عن طريق رفع حلة بها مقدار من الماء على النار، ثم قومي بإضافة له الملح والزيت، ثم يترك حتى الغليان، ومن بعدها يضاف له المكرونة مع ضرورة تقليبها من وقت لآخر حتى تنضج، في ذلك الوقت ترفع عن النار وتصفى من ماء السلق، ثم قومي بغسلها بماء بارد وتركها جانبًا لحين الحاجة لها.

طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة بدون فرن

في ذلك الوقت قومي برفع حلة على النار، ثم قومي بإضافة لها القليل من الزيت، ثم قومي بإضافة لها حبة من البصل مقطعة قطع صغيرة مع فصين من الثوم المفروم، ثم قومي بتشويحهم في الزيت لحين حصولهم على لون أصفر فاتح، في ذلك الوقت قومي بإضافة لهم عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وتترك حتى تتسبك.

هنا يجب أن تقومي برفع مقلاة على النار وإضافة لها القليل من الزيت، ثم قومي بإضافة له اللحمة المفرومة وتقليبها قليلاً، ثم انتظري حتى تنضج وتتشرب كافة السوائل الناتجة عنها، ثم قومي بإضافة المكرونة إلى الصلصة وتركهم دقيقتين على نار هادئة، ومن ثم قومي بإضافة لهم اللحمة المفرومة وتقديمها.