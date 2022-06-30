شوف عروض أسواق العثيم وتخفيضات جبارة على الأجهزة المنزلية والشاشات الذكية

عروض أسواق العثيم وتخفيضات جبارة على الأجهزة المنزلية والشاشات الذكية، تضمنت عروض العثيم لهذا الاسبوع الكثير من العروض الرائعة على الأجهزة الكهربائية بأنواعها، حيث توفر صانع طعام كينوود بسعر 229 ريال بدلا من 349 ريال بخصم يصل إلى 34%، كما توفرت عجاانة بانيكس بسعر 110 ريال بدلا من 158 ريال بخصم يصل إلى 30%، كما توفر قدر ضغط كهربائي من نوع السيف سعة 8 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 382 ريال بخصم يصل إلى 30%، كما توفر قدر ضغط كهربائي من نوع كولين سعة 10 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 439 ريال، وذلك في خصم يصل إلى 21% ضمن عروض العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم تخفيضات الأجهزة والشاشات

تضمنت أحدث تخفيضات العثيم أيضاً عرض على خلاط كينود مع مطحنة بسعر 119 ريال بدلا من 179 ريال بخصم 34%، عصارة حمضيات كليك أون بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال بخصم 29%، مكنسة كهربائية جيباس بسعر 149 ريال بدلا من 179 ريال بخصم 17%. كما توفر مكيف ارو صحراوي بسعر 299 ريال بدلا من 389 ريال بخصم 23%، قدر رويال فورد جرانيت مقاس 28 سم بسعر 89 ريال بدلاً من 115 ريال بخصم 23%، ساطور لامبرت مقاس 16 سم بسعر 18 ريال بدلاً من 24 ريال بخصم يصل إلى ربع الثمن.

أحدث عروض أسواق العثيم

تضمنت عروض الأجهزة في تخفيضات العثيم الجديدة أيضاً طقم قدور برايت هوم 12 قطعة، وبلغ سعره 129 ريال بدلاً من 179 ريال بخصم يصل إلى 28%. وتوفر قدر برايت هوم 3 طبقات مقاس 30 سم بسعر 65 ريال بدلاً من 84 ريال بخصم يصل إلى 23%، طاولة كوي رويال فورد حجم 144 سم بسعر 110 ريال بدلاً من 149 ريال بخصم 26%. كما توفر ترمس باصرة سعة 3 لتر بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال بخصم يصل إلى 30%، قطاعة خضار برايت هوم بسعر 35 ريال بدلاً من 44 ريال بخصم يصل إلى 21%، مقلاة هوم واي طقم 6 قطع بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال بخصم 29%، طقم مقلاة نيوفلون مقاس 24+26 سم بسعر 45 ريال بدلاً من 65 ريال بخصم 31% ضمن عروض أسواق العثيم.

تخفيضات العثيم على الشاشات والتابلت

أما بالنسبة لآخر عروض الشاشات الذكية لدى أسواق العثيم فقد تضمنت شاشة تلفزيون سمارت أرو إل إي دي بحجم 50 بوصة، وهي تدعم تقنية 4K الترا اتش دي ويبلغ سعرها 1149 ريال بدلا من 1399 ريال بخصم 18%، شاشة تلفزيون إمبيكس ال اي دي 40 بوصة اتش دي ام اي، وبلغ سعرها 629 ريال بدلا من 749 ريال بخصم 16%، شاشة تلفزيون امبيكس سمارت تي في حجم 40 بوصة اتش دي HDMI، وبلغ سعرها 649 ريال بدلا من 899 ريال بخصم 29%.وتوفر تابلت برافا تي سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا بايت بطارية 5100 مللي امبير بسعر خاص 424 ريال، كما توفر تابلت هولو 10 سعة 32 جيجا بايت و جيجا رام بطارية 6000 مللي امبير بسعر خاص 494 ريال ضمن عروض العثيم لهذا الأسبوع.