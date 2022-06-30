شوف لولو هايبر ماركت عروض منتصف العام والعيد الهائلة أقوى التخفيضات lulul market

لولو هايبر ماركت أحد أكبر أماكن البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية، يمنح عملائه فرصة شراء عدة منتجات مختلفة من الأجهزة الإلكترونية، والسلع الغذائية والملابس بخلاف العديد من المنتجات الأخرى بخصومات هائلة، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وانتصاف العام أيضاً، يمكنك الاستفادة من عروض ميجا الإلكترونية من الساعة السابعة حتى الحادية عشر مساء اليوم، كما تستطيع أن تستفيد من عروض العيد التي تستمر من يوم 29 يونيو حتى يوم 5 يوليو.

لولو هايبر ماركت

احصل ضمن عروض العرض الهائل لمنتصف العام على العديد من الأجهزة الإلكترونية منها:

أبل آيباد الإصدار 9 واي فاي 10.2 بوصة 64 جيجا مقابل 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال، بخصم 60 ريال.

فيفو في 21 الجيل الخامس 128 جيجا بسعر 1049 ريال بدلاً من 1699 ريال بخصم نقدي 650 ريال.

اشتري جهاز أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت مقابل 4899 ريال بدلاً من 5699 ريال، واحصل على خصم نقدي بقيمة ثمانمائة ريال سعودي.

شاشة ذكية أيكون فل اتش دي مقاس 43 بوصة احصل عليها مقابل 699 ريال بدلاً من 1299 ريال، ووفر مبلغ 600 ريال سعودي.

احصل على سكاي وورث ذكية أندرويد مقاس 40 بوصة مقابل 899 ريال بدلاً من 1599 ريال ووفر مبلغ 700 ريال.

لولو هايبر

تستمر عروض ميجا الإلكترونية على الأجهزة التالية حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم:

طقم كشاف إمبكس ليد 3 في 1 مقابل 79 ريال بدلاً من 166 ريال بخصم نقدي 87 ريال.

اشتري تابلت أيكون واي فاي 10.1 بوصة مقابل 299 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

أبل سماعة أذن لاسلكية إير بودز 2 مقابل 449 ريال بدلاً من 769 ريال بخصم 130 ريال.

مابل ليف لحاف 220 × 240 سم متنوع مقابل 119 ريال بدلاً من 249 ريال.

بلاك أند ديكر مثقاب قابل للشحن 18 فولت بسعر 269 ريال بدلاً من 399 ريال.

عرض على خلاط إمبكس 250 واط مقابل 49 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي.

عروض لولو

تستطيع حجز أضحيتك من لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية بشراء أنواع مختلفة من الخراف