شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم من 20 وحتي 70% خصومات عيد الأضحي

من فترة لأخرى يتم تقديم مجموعة من العروض والخصومات والتخفيضات الهائله في اسواق بنده، حيث أن هذه الخصومات والتخفيضات تكون بصورة أسبوعية أو بصورة يومية وفي الفترة الاخيرة، حصلت شركة باندا على العديد من التوزيعات الهائلة، وصلت فروعها نحو الشرق الأوسط إلى الكثير من الفروع كما أنه في هذا الوقت الحالي تمتلك حوالي 600 شاحنة لكي تتمكن من توصيل المنتجات الغذائية أو المنتجات الغير الغذائية الموجودة بها وهذا من أجل توفير الراحة للمستهلكين.

عروض بنده الأسبوعية

من المعروف عن أسواق بنده أنها تكون من أكبر الأسواق الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية، وتتوفر بها كل المنتجات الغذائية والمنتجات الغير الغذائية التي يتطلبها المستهلكين بشكل يومي في المملكة وفي الفترة الاخيرة استطاع ان يقدم مجموعة من العروض والخصومات التي تكون بجودة كبيرة ورائعه لا يتوقعها لبعض لكل من يكون داخل المملكة أو خارجها، كما أن كل المنتجات المتوفرة بعد تقوم بسعر قليل ومناسب مع المستهلكين.

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عروض بنده السعودية

ومن أبرز العروض الموجودة في أسواق بنده هي الخصومات الهائلة على الجبن الكريم من نوع كيري حيث وصل سعره الى حوالي 40 ريال بدلا من 50 ريال.

ومن العروض والتخفيضات الهائله في اسواق بنده هي التخفيضات على الجبنة الموزاريلا من نوع فرسانا وزن حوالي 900 جرام ووصل سعرها إلى 25 ريال.

كما أن سعر أفخاذ الدجاج من نوع التنمية بحجم 450 جرام وصل سعرها الى 6.50 بدلًا من 10.25 ريال.

خصومات بنده الأسبوعية