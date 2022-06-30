شوف عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60% ولمدة 10 أيام أقوى عروض السعودية

عروض العثيم اليوم يكون سوق العثيم من الأسواق التي تمتلك مائة ثلاثة وثمانون فرعًا بكل أرجاء المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، السوبر ماركت والهايبر ماركت والركن في العديد من الفروع في جمهورية مصر العربية حتى وصل عدد الفروع بها واحد وثلاثون فرعًا، كما أن شركة العثيم تكون من إحدى الشركات المتميزة بمجيء العديد من الزبائن للهايبر، حيث أنه في عام 2013 تم استقبال السوق للكثير من الزبائن حوالي أربعون مليون عميل حتى وصلت نسبة المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير في السوق بالمملكة.

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عروض العثيم الاثنين

شركة أسواق عبدالله العثيم تكون من إحدى الأسواق التجارية التي لها دور هام لمواصل المسيرة الخاصة بها من أجل فتح العديد من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة إلى أن أصبح الهايبر من ضمن الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم تكون من أهم الشركات التي تطرح أكبر الخصومات والعروض، وكذلك يعتبر الهايبر من الأسواق الشهيرة التي تمنح وتقدم الكثير من الخصومات والعروض طوال السنة للمستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت أن تساهم في إرتفاع حركة البيع والشراء.

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