نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60% ولمدة 10 أيام أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض العثيم اليوم يكون سوق العثيم من الأسواق التي تمتلك مائة ثلاثة وثمانون فرعًا بكل أرجاء المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، السوبر ماركت والهايبر ماركت والركن في العديد من الفروع في جمهورية مصر العربية حتى وصل عدد الفروع بها واحد وثلاثون فرعًا، كما أن شركة العثيم تكون من إحدى الشركات المتميزة بمجيء العديد من الزبائن للهايبر، حيث أنه في عام 2013 تم استقبال السوق للكثير من الزبائن حوالي أربعون مليون عميل حتى وصلت نسبة المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير في السوق بالمملكة.
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عروض العثيم الاثنين
شركة أسواق عبدالله العثيم تكون من إحدى الأسواق التجارية التي لها دور هام لمواصل المسيرة الخاصة بها من أجل فتح العديد من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة إلى أن أصبح الهايبر من ضمن الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم تكون من أهم الشركات التي تطرح أكبر الخصومات والعروض، وكذلك يعتبر الهايبر من الأسواق الشهيرة التي تمنح وتقدم الكثير من الخصومات والعروض طوال السنة للمستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت أن تساهم في إرتفاع حركة البيع والشراء.
خصومات العثيم
- سعر الكيلو جرام من الأفوكادو يكون 8.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من العنب الأسود يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر الحجم الكبير يكون 9.95 ريال سعودي.
- اثنان علبة من العنب الأبيض يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الموز يكون بسعر 4.95 ريال سعودي.
- الصندوق الصغير من الكرز يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.
- التفاح الأخضر مقدار كيلو جرام يكون سعره 5.95 ريال سعودي.
- الكمثرى الأفريقي مقدار اثنان كيلو جرام يكون بسعر 8.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الطماطم المحمى يكون سعرها 4.95 ريال سعودي.
- 30 حبة من البيض هالي الطازج يكون بسعر 12.50 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من القرع العسلي يكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
- سعر اثنان كيلو جرام من القرع الأمريكي يكون 3.95 ريال سعودي.
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