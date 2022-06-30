شوف عروض العثيم وخصم حتى 70% على المنتجات المتنوعة حتى 5 يوليو 2022م

عروض العثيم وخصم حتى 70% على منتجات متنوعة والكثير من الأصناف بأسعار أوفر، من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يتابع الكثير من عملاء العثيم أقوى العروض الترويجية التى يقدمها العثيم كل اسبوع، للاستفادة من الخصومات والتخفيضات على المنتجات المختلفة التي تتناسب مع جميع الأذواق، تدعو أسواق عبدالله العثيم بالمملكة إلى متابعة كافة العروض من خلال زيارة الفروع بالمملكة أو تصفح البروشور أونلاين عبر الهاتف، تقدم مجموعة العثيم مجموعة من افضل الماركات بأقل الأسعار لتناسب جميع فئات المجتمع، هناك الكثير من مراكز التسوق بالمملكة التي تلبي احتياجات المواطنين مثل بنده وهايبر بنده وأسواق العثيم وغيرها.

عروض العثيم وخصم حتى 70% على منتجات متنوعة حتى 5 يوليو 2022م

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك تزداد حركة الشراء على المنتجات المختلفة استعداداً للاحتفال بمراسم العيد، ونعرض عروض العثيم لهذا الاسبوع بأقوى الخصومات:

خلال أيام عيد الأضحى المبارك تكثر الزيارات والعزومات، ومن أهم أكلات عيد الأضحى الفتة فهى طبق رئيسي خلال هذه الأيام المباركة، لذلك تزداد حركة الشراء على الأرز ويقدم العثيم خلال هذا الأسبوع أقوي التخفيضات على أنواع مختلفة من الأرز، سعر 5 كجم من أرز جودان كالروز 23.95 بدلاً من 26.50 ريال سعودي، أرز فيكتو سيلا بسمتي سعر ال 10كجم 52.95 ريال بدلاً من 71.25 ريال سعودي، سعر أرز باب القصر بسمتي أبيض 25.95 بدلاً من 33.50 ريال سعودي.

أقوى عروض العثيم على حفائظ الأطفال، هى من منتجات الأطفال الأساسية والاكثر مبيعًا بشكل يومي، لذا فإن أسواق العثيم تقدم مجموعة متنوعة من حفائظ الأطفال بأسعار مخفضة، بامبي كلوت كبير جدًا 44 حبة بسعر 55.95 بدلاً من 75.95 ريال سعودي، حفائظ بامبي سانيتا كبير 96 حبة بسعر 66.95 بدلاً من 98.95 ريال سعودي، بيبي جوي عملاق كبير جدا 52 حبة بسعر 54.95 بدلاً من 59.95 ريال سعودي، حفائظ بيبي جوي كبير 66 حبة بسعر 81.95 بدلاً من 90.95 ريال سعودي.

تقدم العثيم عروض وخصومات تصل إلي 30% على أنواع كثيرة من المنظفات التي لاغنى عنها في أي منزل، صابون برسيل أزرق ضد البكتيريا وزن 6.8 كجم بسعر 48.95 بدلاً من 59.95 ريال سعودي، جل برسيل الغسالات برائحة لافندار سعة 2.9 لتر بسعر 32.95 بدلاً من 44.95 ريال سعودي.