انت الان تتابع خبر أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر.. أبرز الإجازات والعطلات في يوليو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن عيد الأضحى 2022 المبارك أيام قليلة، حيث أعلنت دار الإفتاء مساء أمس عن استطلاعها لهلال شهر ذي الحجة 1443 هجرياً، وهذا ما جعل جميع المواطنين يبحثون وراء موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر.

أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر

واستطلعت دار الافتاء المصرية أمس الأربعاء الهلال الخاص بشهر ذي الحجة 1443، وبعد رؤية الهلال كشفت الدار موعد اول شهر ذي الحجة وهو يكون اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، وسوف يكون أول أيام عيد الأضحي 2022 في مصر هو يوم السبت 9 يوليو 2022، وموعد وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو القادم.

وأما عن السعودية فهي أعلنت أن أول ذي الحجة يبدأ اليوم الخميس أيضاً، ويكون عيد الأضحى هذا العام في مصر مثل السعودية.

إجازات شهر يوليو 2022

– إجازة عيد الأضحى 4 أيام، تبدأ من السبت الموافق 9 يوليو وتستمر إلى الثلاثاء 12 يوليو.

– إجازة ذكرى ثورة يوليو يوم 23 يوليو.

– إجازة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو المقبل.