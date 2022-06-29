انت الان تتابع خبر عاجل.. ما هي منحة الوفاة والمعاش من التأمينات الاجتماعية.. معلومات كافية للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن أنه يتم صرف الكثير من المنح لجميع ذوي صاحب المعاش المتوفي أو المؤمن عليه مثل منحة الوفاة ومنحة القطع ومنحة الزواج، وهذا بجانب صرف معاش المستحقين للوفاة.

ما هي منحة الوفاة والمعاش من التأمينات الاجتماعية

ويتم صرف منحة وفاة لكل من يستحقون المعاش عند وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش، وأيضاً تستحق منحة الوفاة لمدى 3 أشهر “شهر الوفاة والشهرين التاليين”، وهذا بجانب الأجر الذي كان يحصل عليه عن أيام العمل أثناء شهر الوفاة، وطبقاً لقانون التأمينات تصل المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو ما يتم الإلتزام به لصرف المعاش على حسب الاحوال.

من مستحق منحة الوفاة والمستندات المطلوبة

ويستحق منحة الوفاة مستحقي المعاش، وإذا لم يوجد إلا مستحقي واحد تؤيد بالكامل له، ويقوم مستحقوا المعاش بتقديم شهادة وفاة صاحب المعاش، ويقوم بتقديم النموذج المحدد بخصوص المستفيدين من المعاش.