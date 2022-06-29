انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيك العسل.. حضري الحلوى الترند في عيد الأضحى والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث جميع السيدات قبل عيد الاضحي المبارك عن طريقة عمل كيك العسل لأنها من الحلوى التي تقدم على المائدة في العيد، وذلك لأنها من أكثر الحلوى المفيدة التي يتم استعمال فيها العسل ووضع فيها الكثير من المقادير المختلفة التي تجعلها مفيدة.
مقادير ومكونات وصفة كيك العسل
- أربع بيضات.
- ¾ كوب سكر ناعم.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- واحد كوب من الدقيق.
- 1 ملعقة صغيرة بشر برتقال.
- ربع كوب زبدة غير مملحة ومذوبة.
لعمل قطر العسل
- واحد ملعقة كبيرة عسل.
- نصف كوب ماء.
لعمل حشو الكريمة
- أصابع زبدة.
- علبة حليب مكثف محلي.
- وللتزين كوب رقائق الذرة المطحونة.
طريقة عمل كيك العسل
- اخفقي البيض مع السكر الناعم لمدة 8 دقائق ثم ضيفي الفانيليا.
- وانخلي الدقيق اعلى خليط البيض على 3 مراحل، وأضيفي بشر البرتقال، واستعملي ملعقة معدنية لخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وضيفي لهم الزبدة المذابة.
- وبعد ذلك ضعي داخل قالب مستدير مدهون بالزبدة والدقيق، واخبزيه في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة إلى أن ينضج.
- وبعدها اقلبي الكيك على رف معدني واتركيها إلى أن تبرد.
- وامزجي الزبدة الطربة في وعاء مع الحليب المكثف المحلي، وامزجيه من خلال الخلط الكهربائي لمدة 6 دقائق حتى يصبح خليط متماسك مرن.
- ضعي خليط الكريما لمدة ساعة على الاقل في البراد حتى يصبح أكثر اشتداداً.
- امزجي العسل مع الماء وضعيه جانباً.
- وقطعي الكيكة إلى ثلاث طبقات، وضعي خليط العسل أعلي كل طبقة وبعدها تضغ نصف كمية الكريمة ما بين الطبقات، وضعي الكمية المتبقية على الوجه والجانبين.
- واخيراً وزعي رقائق الذرة على الوجه والجوانب من خلال اليد.