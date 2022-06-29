انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيك العسل.. حضري الحلوى الترند في عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث جميع السيدات قبل عيد الاضحي المبارك عن طريقة عمل كيك العسل لأنها من الحلوى التي تقدم على المائدة في العيد، وذلك لأنها من أكثر الحلوى المفيدة التي يتم استعمال فيها العسل ووضع فيها الكثير من المقادير المختلفة التي تجعلها مفيدة.

مقادير ومكونات وصفة كيك العسل

أربع بيضات.

¾ كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

واحد كوب من الدقيق.

1 ملعقة صغيرة بشر برتقال.

ربع كوب زبدة غير مملحة ومذوبة.

لعمل قطر العسل

واحد ملعقة كبيرة عسل.

نصف كوب ماء.

لعمل حشو الكريمة

أصابع زبدة.

علبة حليب مكثف محلي.

وللتزين كوب رقائق الذرة المطحونة.

طريقة عمل كيك العسل