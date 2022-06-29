طريقة عمل الغريبة الملونة بكل سهولة.. استعدي للعيد

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رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل الغريبة الملونة من الحلويات المرتبطة بالأعياد والمناسبات السعيدة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نجد العديد من السيدات يبحثون عن طريقة تحضيرها، من أجل تقديمها لضيوفها وأفراد عائلتها بأيام العيد، من أجل إدخال البسمة والسعادة على قلوبهم بمثل هذه المناسبة.

طريقة عمل الغريبة الملونة

المكونات المطلوبة

نصف كيلو من الدقيق. ربع كيلو من السمنة. 50 جرام من السكر البودرة المنخول. ألوان طعام جل.

طريقة التحضير

كي تتمكني من عمل الغريبة الملونة، يجب أن تقومي في البداية بخلط السكر البودرة المنخول مع السمنة جيدًا جدًا، لحين الحصول على خليط كريمية ناعم وفاتح اللون، ثم قومي بإضافة له الدقيق، ثم قومي بلم العجينة فقط دون القيام بالعجن الكثير، ومن بعدها قومي بتقسيك العجينة إلى أقسام، ثم قومي بتلوين تلك الأقسام بألوان الجيل حسب رغبتك ورغبة أولادك.

قومي الآن بتشكيل العجية على شكل كور، ثم قومي برصها في صاج فرن به ورقة زبدة، ومن الممكن أن تقومي بعمل كور صغيرة من جميع الألوان، ثم قومي بتكويرهم كرة واحدة للحصول على شكل بألوان متتاخلة ومبهجة، ثم قومي بوضعها في فرن ساخن مسبقًا لمدة عشر دقائق، ثم قومي بإخراجها وتركها جانبًا حتى تبرد.