شوف عروض العثيم لعيد الأضحى تصل إلى 70% على السلع الغذائية في جميع الفروع

عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يكون هايبر العثيم من الأسواق التي لديها عدد كبير من الفروع المتواجدين في كل أرجاء المملكة العربية السعودية والتي وصلت حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرعًا منها، الركن والسوبر ماركت والهايبر ماركت مع العديد من الفروع المتواجدة في جمهورية مصر العربية التي وصلت حوالي واحد وثلاثون فرعًا بالجمهورية، كما أن الشركة تعد من الشركات المهمة التي تميزت بزيارة الكثير من العملاء لها بشكل مستمر وكبير، حيث أنه في عام 2013 استقبل الهايبر مجموعة كبيرة للغاية من الزبائن وصلت نحو أربعون مليون عميل حتى وصل معدل المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف السوق الرئيسي هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير للسوق بالمملكة بالمحلات التجارية الصغيرة.

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شركة عبدالله العثيم تعتبر من إحدى الشركات التجارية التي تقوم بمواصلة المسيرة التي تخصها لكي يتم فتح العديد من مراكز البيع عن طريق التجزئة والجملة إلى أن صار الهايبر من ضمن الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كذلك تكون الشركة من أهم الشركات الرائعة التي تمنح العديد من العروض والخصومات الكبيرة، حيث أن الهايبر من أهم الأسواق الشهيرة التي تمنح تقوم بعرض هذه الخصومات والعروض طوال العام للمستهلكين من السلع الغذائية والغير غذائية المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأيضًا فإن تلك الخصومات والعروض قد ساهمت زيادة حركة البيع والشراء.

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