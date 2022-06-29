نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لعيد الأضحى تصل إلى 70% على السلع الغذائية في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يكون هايبر العثيم من الأسواق التي لديها عدد كبير من الفروع المتواجدين في كل أرجاء المملكة العربية السعودية والتي وصلت حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرعًا منها، الركن والسوبر ماركت والهايبر ماركت مع العديد من الفروع المتواجدة في جمهورية مصر العربية التي وصلت حوالي واحد وثلاثون فرعًا بالجمهورية، كما أن الشركة تعد من الشركات المهمة التي تميزت بزيارة الكثير من العملاء لها بشكل مستمر وكبير، حيث أنه في عام 2013 استقبل الهايبر مجموعة كبيرة للغاية من الزبائن وصلت نحو أربعون مليون عميل حتى وصل معدل المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف السوق الرئيسي هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير للسوق بالمملكة بالمحلات التجارية الصغيرة.
عروض العثيم السعودية
شركة عبدالله العثيم تعتبر من إحدى الشركات التجارية التي تقوم بمواصلة المسيرة التي تخصها لكي يتم فتح العديد من مراكز البيع عن طريق التجزئة والجملة إلى أن صار الهايبر من ضمن الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كذلك تكون الشركة من أهم الشركات الرائعة التي تمنح العديد من العروض والخصومات الكبيرة، حيث أن الهايبر من أهم الأسواق الشهيرة التي تمنح تقوم بعرض هذه الخصومات والعروض طوال العام للمستهلكين من السلع الغذائية والغير غذائية المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأيضًا فإن تلك الخصومات والعروض قد ساهمت زيادة حركة البيع والشراء.
تخفيضات العثيم اليوم
- اثنان كيلو جرام من الشمندر يكون بسعر 3.50 ريال سعودي.
- الباذنجان الأسود الرومي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 2.95 ريال سعودي.
- بلح الشام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 19.95 ريال سعودي.
- كريمة الطبخ من النوع دانا مقدار 1 لتر يكون سعرها 12.50 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من العصير البرتقال من النوع نادك يكون بسعر 8.50 ريال سعودي.
- 5 حبات من زود كرواسون بالجبن البيضاء يكون بسعر 7.50 ريال سعودي.
- زود دونات بالشوكولاتة 2 بار + 2 توست يكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- شبيهة القشطة الطازجة من النوع نادك مقدار 100 جرام عدد 3 حبات يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.
- الطماطم المحمي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 4.95 ريال سعودي.
- اثنان ربطة من الثوم الشبك يكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
- الجزر البلدي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.75 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم لعيد الأضحى تصل إلى 70% على السلع الغذائية في جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.