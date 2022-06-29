شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات ومستلزمات المنزل بخصم extra حتى 44% حصريًا من موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية مع مستلزمات المنزل التنوعة، نقدمها لكم اليوم بأعلى خصم على موقع اكسترا اون لاين في السعودية، والذي وصل إلى 44% حصريًا لعملاء المملكة العربية السعودية لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، وكل هذا مع خاصية الدفع بالتقسيط على دفعات شهرية.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات ومستلزمات المنزل بخصم extra حتى 44% حصريًا من موقع اكسترا اون لاين

تعرض لكم extra اكسترا عروض يومية متجددة على موقعها الرسمي على أسعار كل الأجهزة الإلكترونية من الجوالات والتابلت، بالإضافة إلى مستلزمات الصفر من الإلكترونيات او حقائب السفر، مع خصومات الصيف حتى 44%، فقد بدأ موسم الصيف الذي يكثر فيه السفر والترحال بين مدن السعودية أو لتمضية وقت على الشاطئ، أو للسفر خارج المملمة، حيث تبدأ في الصيف الإجازات من الدراسة وبالتالي يبدأ معه موسم السفر.

عروض اكسترا

نعرض في التالي خصومات كبيرة على اسعار الجوالات الذكية الأكثر شهرة بين متاجر السعودية في المملكة، ومنها جوالات إكستر من ايفون 12 iphone أو سامسونج samsung أو شاومي xiaomi أو هواوي huawei أو هونر honor أو موتورولا، وهي متاحة بإصدارات جديدة بخصم وصل إلى 33%.

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تقدم أكسترا أسعار مثالية لأجهزة التابلت والايباد الحديثة، وهذا لكثرة الإقبال على شرائها في المملكة العربية السعودية، سواء للأطفال او البالغين، فهي تتسم بمواصفات الجوال مع شاشة كبيرة تتيح لكم إستخدام الجهاز كبديل للكمبيوتر، وتتنوع أجهزة الكمبيوتر اللوحي في تقنياتها المستخدم لنجد منها ما يناسب كل الأستخدامات، ونقدم لكم الأسعار في التالي بخصم حتى 27%.

اكسترا

نظرًا لكثرة السفرات في فصل الصيف، نعرض في التالي كل مستلزمات السفر التي تفدمها لكم اكسترا extra بخصم يصل إلى 44% على حقائب السفر لحمل الأمتعة، والكاميرات الديجيتال لإلتقاط أجمل اللحظات، والساعات الذكية العملية، وأجهزة العتاية الشخصية بالجسم والشعر والأسنان، والسماعات بإصداراتها الحديثة.

وبهذا انتهينا من سرد أحدث تخفيضات اكسترا جوالات وأجهزة إلكترونية وملحقات السفر، وهي بخصم حتى 44%، وتابعوا موقعنا للتعرف على كيفية الشراء بخدمة تقسيط اكسترا المقدمة في المملكة فقط.