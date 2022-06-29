نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات الشاشات و أجهزة المطبخ خصم حتى 42% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الإسبوعية على الجوالات الشاشات و أجهزة المطبخ خصم حتى 42%، يتوفر ترمس قهوة لوك اند لوك سعة 2.2 لتر بسعر 80 ريال بدلا من 125 ريال خصم 36%، يتوفر ترمس ستانلس ستيل مع مقبض خشبي شاها سعة 1.4 لتر بسعر 85 ريال بدلا من 119 ريال خصم 29%، يتوفر خلاط كهربائي مع 2 مطحنة مولنيكس بسعر 209 ريال بدلا من 299 ريال خصم 30% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.

عروض الجوالات و أجهزة المطبخ هايبر بنده

يتوفر فرن كهربائى كولين سعة 45 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 329 ريال خصم 10%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده محضرة قهوة بلاك اند ديكر باللون الاسود بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال خصم 24%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية عجانة كولين سعة 5 لتر باللون الاحمر بسعر 279 ريال بدلا من 439 ريال خصم 37%، يتوفر خلاط كليك أون 350 وات 2 في 1 بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%.

عروض هايبر بنده الإسبوعية

يتوفر موزع مياة دورا بسعر 449 ريال بدلا من 649 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية قطاعة مولنيكس بسعر 104 ريال بدلا من 169 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قدر ضغط كهربائي كولين سعة 6 لتر بسعر 219 ريال بدلا من 285 ريال خصم 23%، تتوفر قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر بسعر 319 ريال بدلا من 549 ريال خصم 42%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر ميكرويف شارب سعة 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 399 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون دورا حجم 50 بوصة ال اي دي يدعم تقنية 4K بسعر 1299 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 41%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية تلفزيون سامسونج FULL HD حجم 40 بوصة بسعر 1299 ريال بدلا من 1642 ريال خصم 21%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج A03 Core سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال خصم 6%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف هونر X8 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال خصم 6%، يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A53 يدعم شبكة 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 7% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.