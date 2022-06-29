انت الان تتابع خبر طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكور المنزل.. خلي بيتك مميز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصبح استخدام المرايا في ديكور المنزل من الأمور التي يلجأ لها الكثير من الأشخاص، أثناء ترتيب منزله أو تجديده، وهذا يرجع للفوائد العديد التي تقدمها المرايا، فاستخدامها يضيف برق داخل المنزل، وتزيد من الإضاءة بداخله، هذا بالإضافة إلى أنها تزيد من مساحة المنزل، كما أن استخدامها يجعلك تستمتعين بمستوى أعلى من الأناقة داخل منزلك، ولهذا قررنا أن نقوم بتقديم لكم بعض الأفكار الديكور التي يمكن الاستعانة بالمرايا فيه.

استخدام المرايا في ديكور المنزل

وضع المرايا مقابلة للنوافذ

الاستعانة بالمرايا في غرفة المعيشة الصغيرة، أو حتى غرفة الطعام الصغيرة من الأمور المفيدة، فيمكنها أن تزيد من الضوء داخل الغرفة، خاصة في حالة وضعها مقابلة للنوافذ، ففي ذلك الوقت تبدو الغرفة مشرقة وأكبر.

إضافة المرايا كالبلاط

من الممكن أن تقومي بإضافة المرايا للمطبخ، من أجل تفتيح المساحة داخل المطبخ، خاصة وإن كان المطبخ ضيق، كما أنه من الممكن أن تقومي بإضافة المرايا على جدران المطبخ أو على الخزانة الموجودة بداخله.

المرايا كالبلاط

أثاث معكوس

من الممكن أن تقومي بدمج المرايا داخل أنماط الأثاث، وذلك من أجل زيادة الإضاءة داخل الغرفة وزيادة مناحة المكان.