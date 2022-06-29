نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيلو ذهب و100 الف دولار من مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا 2022 ارقام الاشتراك للفوز بالمسابقة في المقال التالي

إليكم طريقة وشروط التسجيل في مسابقة الحلم لعام 2022م – 1443هـ، تعد مسابقة الحلم من المسابقات التي حصلت على شهرة كبيرة جدًا في الفترة الأخيرة من بين مسابقات أخرى حتى أنها أصبحت أشهر من مسابقة “مَن سيربح المليون” التي كان يقدمها المذيع “جورج قرداحي” ويقوم بتقديم مسابقة الحلم المذيع الشهير “مصطفى الآغا”، وكما رأى المشاهدون أحلام الكثيرين قد تحققت رغبوا أيضًا في تحقيق أحلامهم وتسائلوا عن ذلك وسنقوم بالإجابة على كل التساؤلات في سطور مقالنا التالية. شروط التسجيل في مسابقة الحلم 1443هـ – 2022م يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في التسجيل في مسابقة الحلم مواطن عربي غير أجنبي مهما كانت الدولة التي يقيم فيها.

عمر المتقدم يجب أن يكون 18 عامًا أو أكثر ولكن إذا كان عمره أقل فيمكنه الاشتراك ولكن عند الفوز بالجائزة يقوم ولي أمره باستلامها نيابة عنه.

عدم وجود أي صلة قرابة بين المشترك وأحد العاملين في مسابقة الحلم منعًا لأي غش أو تزوير.

الاشتراك يتم من خلال الرق الذي يرادف دولتك وليس أي رقم آخر (الدولة التي تعيش فيها وليس التي تنتمي إليها).

أن يقوم المتقدم باتباع خطوات التقديم والإجابة على الأسئلة بشكل صحيح حتى يتأهل إلى المراحل المتقدمة وأن يقدم كافة الأوراق المطلوبة منه. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م للاشتراك في مسابقة الحلم من داخل جمهورية مصر العربية يتم الاشتراك من خلال رقم 95458 أو رقم 95450.

أو من داخل المملكة العربية السعودية فالاشتراك يتم من خلال رقم 650444.

أما الاشتراك من داخل الإمارات العربية المتحدة فيتم الاشتراك على رقم 6070.

ومن الأردن يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال رقم 98858.

من دولة تونس الشقيقة يتم الاشتراك من خلال رقم 85819.

بينما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل لبنان على رقم 008821622775627 من أي هاتف محمول لبناني. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م كتابة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” ويتم إرسالها على الرقم المرادف لدولتك.

بعد ذلك يتم إرسال سؤال لك قم بالإجابة عليه و مع الإجابة الصحيحة يتم قبول طلب التسجيل. عمر شويل - جدة كيلو ذهب و100 الف دولار من مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا 2022 ارقام الاشتراك للفوز بالمسابقة - ثقفني

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