بـ10 دقائق فقط .. حضري أحلا تحلية 'غريبة ناعمة' بقوام رائع وبدون تشققات بأسرارها

وتمتاز الغريبة بطريقة تحضير بسيطة جدًا ولا تتجاوز الدقائق، حيث لا تحتاج إلي أي جهد أو تعب فهي من الحلويات سريعة التحضير مكوناتها معدودة جداً.

فهي عبارة عن سمن ودقيق وسكر يمكن إضافة بعض من النكهات إليها مثل القرفة أو المحلب أو ماء الزهر والفانيليا حسب الرغبة والذوق.

وبالرغم من قلة مكوناتها لكنها تتميز بقوام ناعم جداً يذوب بالفم تتميز بأن لها نكهة ورائحة جميلة تملئ أنحاء البيت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الغريبة الناعمة بطريقة سهلة وبسيطة جدًا.

مكونات عمل الغريبة الناعمة

تتكون الغريبة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

كوب من السمن البارد.

كوب من السكر البودر.

4 أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا

للتزين

فول سوداني أو لوز أو فستق.

فورما سيلا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الغريبة الناعمة بالمنزل من خلال خطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

.١ في وعاء كبير نضيف السمن ثم نضيف السكر البودر ثم نضيف الفانيليا.

.٢ ثم نقوم بخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة، حتي يصبح الخليط كريمي ويتحول لون السمن للون الأبيض.

.٣ ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجيًا مع جمع المكونات باليد حتي يختفي الدقيق.

.٤ نضيف ماء الزهر ونجمع المكونات باليد مرة أخرى حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية.

.٥ نغطى العجينة ونتركها داخل الثلاجة لمدة عشر دقائق فقط.

طريقة التشكيل

.١ نخرج العجينة من الثلاجة ثم نقوم بتشكيلها إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم.

.٢ ثم ترص قطع الغريبة على صاج فرن غير مدهون مع مراعات ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

.٣ ثم تزين قطع الغريبة بحبة من اللوز أو الفورما سيلا في المنتصف.

.٤ يفضل حفظ صواني الغريبة في مكان بارد لمدة عشر دقائق.

.٥ ثم تدخل فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل فقط.

.٦ نترك الغريبة داخل الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي من أسفل تأخذ حوالي 10 إلي 12 دقيقة حس حجم قطع الغريبة.

.٧ نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد تمامًا، ثم ترفع من الصواني وتقدم بألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل الغريبة بالمنزل

.١ يفضل أن تكون السمنة المستخدمة باردة.

.٢ يجب اختيار نوع جيد من الدقيق ويفضل أن يكون من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

.٣ نحرص على أن يكون الدقيق منخول حتي نتخلص من التكتلات والشوائب.

.٤ يفضل استخدام صواني خبز قصيرة الحافة ويفضل عدم دهن صواني الخبز بأي مادة دهنية لأن الغربية بها كمية كافية من السمن.

.٥ نحرص أن تشكل الغريبة بحجم صغيرة لأنها تزيد في الحجم أثناء الخبز يفضل أن يكون حجم كل قطعة عشرة جرام.

.٦ يفضل أن نحتفظ بصواني الغريبة بعد تشكيلها في مكان باردة إذا لم تخبز مرة واحدة داخل الفرن.

.٧ يجب تغطية عجينة الغريبة أثناء التشكيل حتي لا يجف وجه العجينة أثناء التشكيل عند تعرضه للهواء